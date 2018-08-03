Bebekler neden sık uyanır?

Bebeklerin sürekli uyanmasının nedenlerinden biri karınlarının acıkmasıdır. Bebekler ilk aylarda en fazla 3 saatte bir anne sütü ile beslenirler. Sindirmeleri kolay ve çabuk olduğu için, daha erken acıkırlar.

İlk 3 ay bebek için en sık uyandığı zamandır. Uyanmasalar bile, doktorların uyarısı bebeklerin sık sık emzirilmesi yönünde olmaktadır aksi takdirde bebeğin kan şekerinin düşmesi olası ihtimaldir.

Bebekler, uyurken üşüdüklerinde veya aşırı sıcakladıklarında uyanırlar. Bebeklerin uyudukları odanın sıcaklığı orta derecede olmalıdır. Yani ne soğuk olmalı bebeğe göre ne de sıcak.

Bunun sebepleri ise, aşırı sıcak odada bebeğin burnunun kurumasıdır. Aynı zamanda aşırı sıcak ortamlarda bebeklerde terleme ve ciltlerinin kuruması gözlenir. Bu sebepten bebekler aşırı sıcak odalarda sürekli uyanırlar. Aşırı soğuk odalarda ise sebep, bebeğin üşümesidir. Bebek odaları için ideal sıcaklık 22 derecedir.

Bebeklerin sürekli uyanmasının sebeplerinden birisi de gıda alerjisi olabilir. Gıda alerjisi, bebeklerde uyku düzensizliğini oluşturur. Alerji bebekte astım ve kaşınmaya neden olabilir bu nedenle bebekler rahat uyku çekemeyebilirler. Aynı zamanda bademcik ve geniz eti büyümesi yaşayan çocuklar da yoğun bir şekilde uyku düzensizliği yaşamaktadırlar.

Uyku evreleri bebeklerde farklılık gösterir. Bebeklerin yetişkinler gibi uyuyamaması buna da bağlanabilir. Yetişkinlerde uyku evrelerinin tamamlanması 90 dakikayı bulurken, bebekler için bu süre 60 dakikaya kadar çıkar. Bu yüzden bebekler saatte bir uyanırlar.

Anneleri yanındayken uyumaya alışkın olan bebekler, anne yanında mı diye kontrol etmek için de sık sık uyanabilirler. Bu sebepten bebeklere kendi kendine uyuma alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Gece beslenmeleri uygulanan bebekler de geceleri sık uyanma yaşayabilir. İlk aylarda emzirme daha sık olduğu için, ilerleyen aylara ve 1 yaşına nazaran daha fazla uyanma yaşayabilirler.

Fakat bebek 1 yaşına geldiğinde, gece emzirmeleri genellikle biberon beslenmelerine devam eder. Bu yüzden 1 yaşına geldiğinde bebek, alıştırıldığı saatte beslenmesini gerçekleştirmek için uyanabilir.

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