Bebekler neden aniden ölüyor? Ani bebek ölümü sendromu nedir ve ne zaman yaşanır?

Ani bebek ölümü sendromu nedir?

Görünürde sağlıklı olan bir bebeğin 1 yaş öncesi hiçbir ön belirti göstermeden ve başka tıbbi nedenlerle açıklanamayacak bir biçimde uyku sırasında beklenmedik bir biçimde ölmesi “Ani Bebek Ölümü Sendromu (ABÖS)” (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) olarak tanımlanır. ABÖS bir hastalık değildir; daha ziyade bebeğin ölüm nedeni araştırılırken otopsi sırasında konulan bir teşhistir.

Bu duruma gelişmiş ülkelerde 0-1 yaş döneminde hiç de azımsanmayacak bir sıklıkta rastlanır. ABÖS, doğumdan sonra çoğunlukla 2. ve 4. aylar arasında yaşanır. Görülen ABÖS vakalarının %90’ı ilk 6 ay içinde gerçekleşmiştir. İlerleyen aylarda risk giderek azalır. Genellikle bebek uyurken ve saat 10 ile 22 arasında rastlanır. Kış aylarında daha sık görülür. Erkek bebeklerde kız bebeklere oranla daha sık rastlanır.

“Bebeğim için ABÖS riski var mı?” sorusu, belki de ebeveyn olarak hiç aklınıza bile getirmek istemeyeceğiniz bir soru olabilir. Buna rağmen bebeğinizin sağlığıyla ilgili sizi kaygılandırabilecek konularda ancak daha fazla bilgi edinerek ve bu konular hakkında uzman görüşü alarak en doğru adımları atmış olursunuz.

Ani Bebek Ölümü Sendromu Neden Kaynaklanır?

Bu durumun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hem nörobiyolojik hem de çevresel birçok faktörün bir araya gelmesi bilimsel literatürde sebep olarak tartışılıyor.

Doğuştan gelen bazı fonksiyon bozuklukları yüzünden bebeğin solunum sisteminde ya da kalp ritmi fonksiyonlarında bazı sorunlar oluşabilir. Buna ek olarak solunum fonksiyonları henüz yeteri kadar olgunlaşmamış bir bebeğin, nefes almasını zorlaştıracak olumsuz çevre koşullarına maruz kalması ABÖS’ü tetikleyebilir.

ABÖS’ün nedeni tam olarak bilinmese de ailelerin alabileceği birkaç basit ama hayati önlem sayesinde riskin büyük ölçüde azaldığı yapılan bilimsel araştırmalar sayesinde ispatlanmıştır.

Bebekler neden aniden ölüyor?



Bebeğinizi uyurken sırt üstü yatırın

Doğumdan sonraki ilk aylarda alabileceğiniz en etkili önlem, bebeğinizi uyurken sırt üstü yatırmaktır. Bilimsel araştırmalar, karın üstü uyuyan bebeklerde ABÖS riskinin iki katına çıktığını göstermiştir.

Sağlık politikası kapsamında Almanya’da 1991’den beri uygulanan bilinçlendirme kampanyaları sayesinde, ailelere bebeklerini uyku sırasında sırt üstü yatırmaları uzmanlar tarafından tavsiye edilmiştir. Böylece, ABÖS sıklığı ciddi oranlarda azalmıştır. (Almanya’da 1991 senesinde 1285 olan ABÖS vakası, 2002 senesinde 367’ye düşmüştür. Literatür araştırmaları sonucunda, Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalara rastlanmamıştır.)

Bebekler neden aniden ölüyor?

Dr. Carmel Therese Harrington'a, oğlu Damien'in neden bir gece aniden öldüğünü tam olarak açıklayamadı. Olayın geçmişi 29 yıl önceye dayanıyor. Biyokimyager Harrington, o sıralarda ikinci mesleği olan avukatlık yapıyordu ve üç çocuk annesiydi: "Kimse bana makul bir açıklama yapamadı. Sadece bunun bir trajedi olduğunu söylediler. Ama bilim eğitimi almış biri olarak bu açıklama, bana hiç mantıklı gelmedi."



Bu üzücü olayın üzerinden üç yıl geçti. Sonra benzer bir şoku, en yakın arkadaşlarından biri yaşadı. Teşhis yine aynıydı: Ani bebek ölümü sendromu. Avustralyalı Dr. Carmel Therese Harrington, asıl alanı olan bilimsel araştırmaya geri döndü ve bu sendromun ardındaki gizemin izini sürmeye başladı. Bu amaçla ihtiyaç duyduğu mali kaynağı "crowdfunding" (kitlesel fonlama) yoluyla toplamaya karar verdi.



Hayırseverlerin desteği ile kısa sürede gerekli parayı denkleştiren Dr. Harrington, Sidney'deki Westmead Çocuk Hastanesi'nden bir ekiple birlikte hummalı bir araştırmaya girişti. Azimli ve samimi çabası bir süre sonra meyvesini verdi. Harrington, ani bebek ölümü sendromunun nedenini gerçekten de bulduğuna inanıyordu.



Lancet eBioMedicine" dergisinde yayımlanan makaleye göre, bir enzim bebeklerin beynini bloke ederek tehlike anında ürküp uyanmalarını engelliyor.



UYKUDA ÖLÜM

SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) olarak da adlandırılan ani bebek ölümü sendromu, adından da anlaşılacağı üzerine herhangi bir uyarı ve hastalık belirtisi olmaksızın, genelde uyku halinde ve ani şekilde meydana geliyor. Normalde uyandırma mekanizması, bebek nefes almayı bıraktığında devreye gererek onu uyandırıyor. Doğal kontrol sistemlerine sahip olan bu mekanizma, kandaki oksijen miktarını sürekli denetliyor. Oksijen yetersizliği olduğunda derhal solunum sistemine sinyal gönderiyor ve uyuyan kişi hemen uyanıyor.



Bugüne kadarki varsayım, ani bebek ölümlerinin bu uyandırma mekanizmadaki bir kusurdan kaynaklandığı şeklindeydi. Ancak Dr. Harrington ve ekibi, beyindeki uyandırma mekanizmasını bloke eden bir enzim tespit etti. Araştırma ekibi, doğumdan birkaç gün önce kan alınan ve daha sonra SIDS nedeniyle vefat eden 60'tan fazla bebeğin verilerini inceleyerek bu sonuca ulaştı. Söz konusu bebekler, öldüklerinde bir hafta ile iki yaş arasındaydı.



ENZİM EKSİKLİĞİ BEYNİ BLOKE EDİYOR

SIDS kurbanı bebeklerin kurutulmuş kan örneklerini sağlıklı çocuklardan alınan kanlarla karşılaştıran araştırma ekibi, ölen çocuklardaki bütirilkolinesteraz (BChE) enziminin aktivitesinin, yaşayanlara oranla bariz şekilde düşük olduğunu saptadı. Diğer bebek ölümleriyle karşılaştırıldığında da BChE aktiviteleri, ani bebek ölümü sendromundan ölen çocuklarda son derecede düşüktü.



Karaciğer tarafından üretilen BChE enzimi beyindeki iletişimde önemli bir rol oynadığından, Harrington'un ekibi özellikle uyku sırasındaki enzim eksikliği ile ani bebek ölümleri sendromu arasında bir bağlantı olması gerektiği sonucuna vardı. Çünkü bütirilkolinesteraz eksikliği, uzun süreli apneye yani uyku sırasında solunum kesintilerine yol açabiliyor. Apne süresi, enzim kusurunun derecesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.



ERKEN TARAMA TESTİ HAYAT KURTARABİLİR

Eğer Dr. Harrington ve ekibinin bu keşfi başka araştırmalarla da doğrulanırsa, gelecekte pek çok bebeğin hayatı kurtulabilir. Böylece BChE enzimi bir "biyobelirteç" olarak kullanılabilir ve ani bebek ölümü sendromu riski, erken aşamada saptanabilir. Vücut tarafından üretilen, kan veya idrar gibi vücut sıvılarında tespit edilebilen ve spesifik bir süreci, durumu veya hastalığı belirten maddelere "biyobelirteç" adı veriliyor.



Harrington'ın ekibi, yüksek SIDS riskli bebekleri erken bir aşamada tanımlayan ve böylece onları ani bebek ölümü sendromundan koruyan bir tarama testi geliştirmeyi hedefliyor.