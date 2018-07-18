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Bebekler ne zaman havuza girebilir?

Bebeğinizle beraber tatile çıkmak istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı önemli kriterleri mevcuttur.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:18
Bebekler ne zaman havuza girebilir?

Yaz tatilini şehir dışında geçirmek isteyen çocuklu ailelerin dikkat etmeleri gereken bazı önemli kriterler vardır. Bebeğinizi hastalıklara karşı korumak için öncelikle aşılarını tamamlamalısınız.

Özellikle de ilk altı ay bebekler için çok önemlidir. Çünkü bu dönemde bağışıklık sistemi tam olarak gelişmediğinden dolayı enfeksiyonlara açık hale gelir.

Bu sebeple sütünüzün kaliteli ve dengeli olması gerekir. Enfeksiyon kapmaya karşı kalkan vazifesi gören anne sütü, bebeğinizi hastalıklara karşı koruyacaktır. İlk altı aydan sonra aşılarının tamamlanması şartıyla bebeğinizi denize ya da havuza sokabilirsiniz.

İlk altı ay içerisinde olunması gereken aşılar ise şöyle; BCG (verem), beşli karma aşıları (difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci ve HIB ) üç doz, pnömokok aşıları üç doz, hepatit B aşıları üç doz ve rotavirus aşıları iki ya da üç doz yapılması gerekir. Aşısı tamamlanan bebeklerin denize girmesinde bir sakınca yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:18
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