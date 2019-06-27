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Bebekler ne zaman balık yiyebilir?

Bebeklerin gelişim süreçlerini oldukça etkileyen balık, ne zaman yedirilmeli? Bebeğinizin verdiği tepkilere göre normal gıdaları vermeni gerektiğini anlıyor musunuz?

27 Haziran 2019 Perşembe 19:36
Bebekler ne zaman balık yiyebilir?

Bebekler yavaş yavaş büyüyorlar. Bu büyüme sürecinde dünyaya adapte olmaları çok da kolay olmuyor. Zaman içerisinde anne sütünü bırakıp, alışkanlıklarla birlikte normal bir bireyin fiziksel özelliklerine geliyorlar. 

Adapte olma sürecinin kolay olmadığını söylemiştim. Dolayısıyla bebeğin hemen her besini tüketmesi mümkün değil. Peki balıkyemeye ne zaman başlamalı?

Bebekler ne zaman balık yemeye başlamalı?

Bebekler 6 aya kadar mümkünse anne sütüyle beslenmelidir. 6 aydan sonra "ilk mamaları" çok önemli. Dikkat ederek ve doktorunuzla birlikte istişare ederek bebeğinizi normal besinlere yavaş yavaş alıştırın. Mümkünse anne sütüyle birlikte devam edin. 

Bu aşamadan sonra, çocuğunuzun normal besinlere karşı verdiği tepkiye ve iştahına göre, ortalama 3 ay sonrasında çok az miktarlarda alıştırmak amaçlı balık verilebilir. Derin su balıkları olmamak kaydı ile küçük miktarlarla başlanabilir.

Çocuğunuz balığı sevmediyse travmalar oluşturmadan, zorlamadan geri çekin. İlerleyen zamanlarda tekrar tekrar verere alıştırın. Sonuç olarak her alışkanlık bir kerede oluşmaz. Fakat alerjisinin olabilmesini göz önünde bulundurarak bu davranışı edindirin.

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 19:36
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