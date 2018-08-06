THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Bebekler için kahvaltılık muhallebi tarifi

Bebekler için en mükemmel besin anne sütüdür. Ancak 6. aydan itibaren bebek beslenmesinde anne sütü ile birlikte ek gıdalar da yer almaya başlar.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:51
Bebekler için kahvaltılık muhallebi tarifi

Bebekler için farklı şekillerde muhallebiler hazırlanabilir. Özellikle nişasta, muhallebi yapımında en sık kullanılan ve bebekler tarafından en çok sevilen malzemelerdendir.

Ancak sabah kahvaltısı için muhallebi yapımında daha zengin besin değerlerine sahip pirinç unu, irmik ya da yulaf unu kullanılabilir. Yulaf unu besleyici özelliğinin yanında sahip olduğu yapışkan liflerden dolayı daha uzun süreli tokluk sağlar ve bebeğin sindirim sistemi açısından da oldukça sağlıklıdır.

MALZEMELER

1 yemek kaşığı yulaf unu/tam buğday unu/pirinç unu/irmik

1 su bardağı su

Anne sütü

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzüm pekmezi

YAPILIŞI

Un veya irmik bir bardak su ile karıştırılır ve küçük bir kapta kaynayana kadar karıştırılarak pişirilir. Karışım iyice koyulaşana kadar pişirildikten sonra ocaktan alınır ve biraz soğutulduktan sonra içerisine tereyağı ilave edilerek tekrar karıştırılır.

Son olarak karışıma bebeğin sevdiği kıvam yakalanıncaya kadar anne sütü ya da bebek maması ilave edilerek karıştırılır. Muhallebiye az miktarda pekmez ilave edilerek tatlandırılır.

Hazırlanan muhallebi temel olarak bebeğin besin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ancak bebeğin daha zengin bir kahvaltı yapması için bu muhallebinin üzerine taze mevsim meyvelerinden bir miktar cam rende ile rendelenerek ilave edilebilir. Özellikle besleyiciliği oldukça fazla olan muz çatalla ezilerek muhallebiye katılabilir.

Muhallebinin tatlandırılması için pekmez yerine tam bir enerji, vitamin ve mineral deposu hurma da kullanılabilir. Bunun için hurma ılık su ya da süt içerisinde bir süre bekletilip yumuşatılmalı ve çekirdeği çıkartılıp iyice ezildikten sonra muhallebiye katılmalıdır.

Muhallebinin tatlandırılması için bal da kullanılabilir ancak bunun için bebeğin 1 yaşından büyük olması ve bebeğin bala alerjisinin olmadığından emin olunması gerekir.

Muhallebinin beyin gelişimi açısından faydalı olan Omega 3 ve Omega 6 yağları açısından da zengin olması için içerisine az miktarda dövülmüş fındık ya da ceviz de katılabilir. Ancak bunun için de bebeğin en az 9 aylık olması gerekir.

1 yaşın altındaki bebekler için kahvaltılık muhallebi hazırlanırken inek sütü kullanılmamalı, anne sütü ya da formül mama tercih edilmelidir. Ancak bunlar temin edilemiyorsa sadece su kullanılması yeterlidir.

Bu durumda muhallebinin protein içeriğinin zenginleştirilmesi için muhallebi içerisine 1-2 tatlı kaşığı kadar labne peyniri ilave edilebilir.

1 yaşından büyük bebekler için muhallebiye yumurta da ilave edilebilir. Ancak 1 yaşından küçük bebekler için yumurtanın sadece sarısı kullanılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:51
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. kadın aile
  4. aile
  5. anne bebek
  6. anne bebek bağı
  7. kahvaltılık muhallebi
  8. bebek maması
  9. bebek maması tarifleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'dan kritik karar
    1. Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'dan..
    2. Altın madalyalı güreşçiler ülkeye döndü
    3. Okuldan cephanelik çıktı!
    4. Kurbanların gelmesiyle hazırlıklar..
    5. Dünyada bir ilk! Kilis'te keşfedildi
    6. Takım elbise ütüsü nasıl yapılır?
    7. AK Partili Turan: İstenmiyorsun git..
    8. Lübnan'da Türk Ürünleri Haftası!..
    9. Avrupa'yı tedirgin eden patlama!
    10. Yemek kokusu evden nasıl çıkar?
    11. Esenyurt'ta cani baba dehşeti!..
    12. Teröristler köy korucusunu şehit etti!
    13. Çin Seddi'ni bilemedi 'mal' savunması..
    14. Başkent’te zehir tacirlerine darbe: 52..
    15. Gazı olan bebek nasıl rahatlatılır?
    16. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
    17. KKTC'de asgari ücretler 2 bin 620..
    18. Sosyal medyada terör propagandasına..
    19. Başhekimden Cüneyt Arkın açıklaması
    20. Kahve ikram ettikten sonra iple..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018