Bebekler için kahvaltılık muhallebi tarifi

Bebekler için farklı şekillerde muhallebiler hazırlanabilir. Özellikle nişasta, muhallebi yapımında en sık kullanılan ve bebekler tarafından en çok sevilen malzemelerdendir.

Ancak sabah kahvaltısı için muhallebi yapımında daha zengin besin değerlerine sahip pirinç unu, irmik ya da yulaf unu kullanılabilir. Yulaf unu besleyici özelliğinin yanında sahip olduğu yapışkan liflerden dolayı daha uzun süreli tokluk sağlar ve bebeğin sindirim sistemi açısından da oldukça sağlıklıdır.

MALZEMELER

1 yemek kaşığı yulaf unu/tam buğday unu/pirinç unu/irmik

1 su bardağı su

Anne sütü

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzüm pekmezi

YAPILIŞI

Un veya irmik bir bardak su ile karıştırılır ve küçük bir kapta kaynayana kadar karıştırılarak pişirilir. Karışım iyice koyulaşana kadar pişirildikten sonra ocaktan alınır ve biraz soğutulduktan sonra içerisine tereyağı ilave edilerek tekrar karıştırılır.

Son olarak karışıma bebeğin sevdiği kıvam yakalanıncaya kadar anne sütü ya da bebek maması ilave edilerek karıştırılır. Muhallebiye az miktarda pekmez ilave edilerek tatlandırılır.

Hazırlanan muhallebi temel olarak bebeğin besin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ancak bebeğin daha zengin bir kahvaltı yapması için bu muhallebinin üzerine taze mevsim meyvelerinden bir miktar cam rende ile rendelenerek ilave edilebilir. Özellikle besleyiciliği oldukça fazla olan muz çatalla ezilerek muhallebiye katılabilir.

Muhallebinin tatlandırılması için pekmez yerine tam bir enerji, vitamin ve mineral deposu hurma da kullanılabilir. Bunun için hurma ılık su ya da süt içerisinde bir süre bekletilip yumuşatılmalı ve çekirdeği çıkartılıp iyice ezildikten sonra muhallebiye katılmalıdır.

Muhallebinin tatlandırılması için bal da kullanılabilir ancak bunun için bebeğin 1 yaşından büyük olması ve bebeğin bala alerjisinin olmadığından emin olunması gerekir.

Muhallebinin beyin gelişimi açısından faydalı olan Omega 3 ve Omega 6 yağları açısından da zengin olması için içerisine az miktarda dövülmüş fındık ya da ceviz de katılabilir. Ancak bunun için de bebeğin en az 9 aylık olması gerekir.

1 yaşın altındaki bebekler için kahvaltılık muhallebi hazırlanırken inek sütü kullanılmamalı, anne sütü ya da formül mama tercih edilmelidir. Ancak bunlar temin edilemiyorsa sadece su kullanılması yeterlidir.

Bu durumda muhallebinin protein içeriğinin zenginleştirilmesi için muhallebi içerisine 1-2 tatlı kaşığı kadar labne peyniri ilave edilebilir.

1 yaşından büyük bebekler için muhallebiye yumurta da ilave edilebilir. Ancak 1 yaşından küçük bebekler için yumurtanın sadece sarısı kullanılmalıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.