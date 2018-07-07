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Bebekle nasıl konuşulmalıdır?

Bir bebeğin bilişsel ve duyuşsal zeka gelişimi ilk bebeklik dönemi olarak adlandırılan dönemde anne babası tarafından ilgiyle büyütülmesinde saklıdır. Bu dönemde bebekle konuşmak, ona aklınıza gelen her şeyi anlatmak oldukça faydalıdır.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:44
Bebekle nasıl konuşulmalıdır?

Bebeğinizle konuşmaktan hiç bıkmamak bu işin ilk basamağıdır. “Bugün yorgunum, biraz keyifsizim, sanki başım ağrıyor.” gibi bahaneler bebeğinizin gelişimine attığınız olumsuz çentikler olacaktır, unutmayın.

Bebeğinizle konuşurken onun gözlerinin içine bakın. Nasıl ki yetişkin herhangi bir insanla iletişim kurabilmenin ilk yolu gözlerine bakarak konuşmaksa bebeğinizle de iletişim kurmanın yolu budur. Ne anlatırsanız anlatın onun gözünün içine bakmayı sürdürün.

Bebeğinizle konuşmanın diğer altın kuralı konuşurken devamlı gülümsemek. Anlattığınız konu her ne olursa olsun bebeğinize gülümseyerek bakmak onun daha sevecen ve güleryüzlü bir bebek olmasına yardımcı olacaktır.

Konuşmayı destekleyen birer unsur olan jest ve mimikleri bebeğinizle iletişim kurarken de sıklıkla kullanmalısınız. Örneğin bir masal anlatırken ya da havadan sudan bahsederken hem ellerinizi kullanın hem de sesinizde oynamalar yapın.

Ses tonunuzu arada düşürerek, arada yükselterek bebeğinizin dikkatini canlı tutmaya çalışın. Bu sayede sohbetlerinizi sıkıcılıktan uzak tutmayı başarabiirsiniz.

Bebeğinizle konuşurken ona sorular sorun. Cevap veremeyecek olsa da bu yol, bebeğin ilerleyen zamanlarda diğer insanlarla rahat iletişim kurmasına yardımcı olacaktır.

Bebeğinize kitap okuyun. Ona sayfaları teker teker okurken sizi nasıl takip ettiğini izleyin. Bu gözlem her geçen gün bebeğinizin daha dikkatli ve ilgili olduğunu görürsünüz. Bebeğiniz çok küçükken kendiniz için seçtiğiniz kitapları bile okuyabilirsiniz.

Bebeğiniz biraz daha büyüyüp geliştikten sonra kitapları onun ihtiyaçlarına göre belirleyebilirsiniz. Örneğin renkli ve resimli kitaplar, biraz daha kolay çevrilebilen sayfalar bebeğin de bu etkinliğe katılımını kolaylaştıracaktır.

Şarkılar söyleyin. Hem de içinizden geçen her şarkıyı söyleyin. Bunun için ister yüksek ses tercih edin, isterseniz bebeğinizin kulağına fısıldayın. Bebeğiniz için müthiş bir iletişim aracı olacağı kesindir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:44
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