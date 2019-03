Bebek ve çocuklarda sodyum nitritle gelen Tip1 diyabet riski

Bebeklerde ve küçük çocuklarda pankreaslarının insülin üretme yeteneğine sahip olmadığı zaman Tip 1 diyabet oluşabilir. İnsülin seviyeleri yakından takip edilmezse, bu hayatı tehdit eden bir durum olabilir. Sodyum nitritin yüksek alımı hamilelerde gelişen Tip 1 diyabet bebeğin riskini artırabilir. Amerikan Tıp Birliği diyor ki bu risk erkek bebekler için daha yüksektir ve sodyum nitrite karşı vücudunuzun reaksiyonu nedeni ile bu durum oluşur. Sodyum nitritlerin yüksek olduğu su kaynağından hamile olarak içerseniz veya genç çocuğunuza sunarsanız çocuğunuzda Tip 1 diyabet riski de oluşabilir.

Yüksek sodyum nitrit içeren diyet gıdalar ve sucuk, salam, sosis gibi et ürünleri yendiğinde ağız, yemek borusu ve mide gibi sindirim sistemi, tahrişe neden olabilir. Tahriş oluşursa, ağrı, özellikle karın ağrısı görülebilir. Sodyum nitrit yüksek tüketimi de kan hasarı ve kan damarları ile ilişkilidir. Toksik düzeylerde, sodyum nitrit da hızlı kalp atışı ve solunum güçlüğüne ileride kanser riskine yol açabilir.

Çocuklar ve hamileler korunmalı

Sodyum nitritin tartışılabildiği ülkelerde bazı şirketler artık “nitrit-free” ve “nitrat-free” et ürünlerini, çok daha sağlıklı alternatifler olarak sunuyorlar, ancak bu ürünleri bulmak zor ve sadece sağlıklı gıda mağazalarında ya da organik bakkallarda mevcuttur. Et ürünleri için alışveriş yaparken Tüketiciler “Nitrit-free” ya da “Nitrat-free” etiketlerine bakmalıdırlar. Bu mağaza ve bakkallarda sodyum nitrit ile hazırlanan et ürünlerini hemen hemen hiçbir zaman bulamazsınız. Ülkemizde ise hiçbir yasağa takılmadan nitritlerin kullanıldığı ürünler konusunda en azından hamilelerimizi ve çocuklarımızı bu ürünlerden korumalıyız. Ne yazık ki bu konuda hassasiyet gösteren sertifikalama kurumu ise sadece GİMDES’tir. Sodyum nitritsiz, MSG’siz ürünler üreten firma sayımız ise çok azdır.