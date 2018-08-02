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Bebek uyumak istemiyorsa ne yapılmalıdır?

Yeni doğmuş bebekler için uyku büyük sorun teşkil etmektedir. Kimi bebek uyumaktan gözünü açamazken kimi bebek anne babasına zor anlar yaşatarak uykusuz geceleri biriktirir.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:30
Bebek uyumak istemiyorsa ne yapılmalıdır?

Bebeğiniz uykuya direniyor ve bu konuda sizi zorluyorsa basit çözüm yolları deneyebilirsiniz. Bunlardan ilki bebeği pışpışlamaktır. Kalp atışlarınızı duyabileceği yer olan göğsünüze bebeğinizi yaklaştırarak yavaş yavaş poposunu ya da sırtını pışpışlayabilirsiniz. Bu hareket, bebeğinizin gergin halini dağıtmaya yardımcı olacaktır.

Bebekler anne karnında duydukları seslere benzer sesleri arar ve bu sesleri duyduklarında sakinleşirler. Yeni doğan bebeklerin araba motorundan çıkan sesle ya da saç kurutma makinesinin sesiyle sakinleşerek uyudukları çok olmuştur. Bunlardan birini deneyebilirsiniz. Bebeğinizi uyutamasanız bile sakinleştiğini görürsünüz.

Bebekler sakin bir ortama ve sakin insanlara ihtiyaç duyarlar. Anne ya da baba gerginse bu bebeğe de yansır. Uykuya geçiş aşaması sakinlik anlamında son derece önemlidir. Bu nedenle bebeğinizi uyutmayı denemeden önce sizin gevşemenizi sağlayacak belki sıcak açık bir çay ya da bitçi çayı içerek gevşemelisiniz.

Melodi duymak bebeklerin hoşuna gider. Şarkı ve ninniler bu anlamda özellikle uykuya geçiş aşaasında yardımcı basamak olarak kullanılabilir. Bebeğiniz için bir şarkı ya da ninni belirleyerek onu rahatsız etmeyecek şekilde, sakin bir sesle o şarkı ya da ninniyi bebeğinize söyleyin. Beğenip beğenmediğini hareketlerinden kolayca anlarsınız.

Uyumayan bebeği yıkamayı deneyin. Banyo, bebeklerin sakinleşerek uykuya geçişini sağlayan en büyük yardımcıdır. Banyodan sonra karnı doymuş bir bebeğin uyumaması gibi bir durum nadirdir.

Bazı bebekler ışık konusunda hassastir. Bu nedenle fazla karanlık ortam istemedikleri gibi fazla aydınlık ortam da istemeyebilirler. Az ışık veren gece lambaları terciniz olsun. Odanın tümünü gece lambasıyla aydınlatmaktan uzak durun.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:30
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