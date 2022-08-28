Bebek peyniri tarifi: Bebeklere lor peyniri nasıl yapılır, nasıl yedirilir? Bebeklere lor peyniri faydaları

Bebeklere lor peyniri faydaları

Lor peyniri, bebekler için çok faydalı, probiyotik olan harika bir peynir türüdür. Bebeklere 6.aydan sonra verilebilir. Aşağıdaki makalemizde bebeğinize yapabileceğiniz 4 farklı lor peyniri tarifi verdik. Dilediğinizi bebeğinize yapabilirsiniz.

Bebekler İçin Lor Peynir Yapımı

Malzemeler

Yoğurttan yapacaksanız;

1 kase ev yapımı yoğurt

1 çay kaşığı tereyağı

Sütten lor peyniri yapacaksanız;

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt

1-2 damla limon

Yoğurt kullanacaksanız ilk olarak bir tencereye 1 kâse yoğurt ekleyip kısık ateşte kaynatın. (Kaynamaya başladığı zaman suyunu salar.) Yoğurt topaklanıncaya kadar bekleyin. Daha sonra peynir suyunu hafif çekince ocaktan indirin. Sıcak haldeyken tereyağı ilâve edip karıştırın ve soğumaya bırakın. Beyaz tülbenti süzgece aktarıp peyniri bir kâseye süzdürün.

Bebekler İçin Evde Tuzsuz Peynir Yapımı (+5 Ay) Tarifi İçin Malzemeler

1 litre günlük süt

4 yemek kaşığı yoğurt

Bebekler İçin Evde Tuzsuz Peynir Yapımı (+5 Ay) Tarifi Nasıl Yapılır?

Günlük sütümüzü tencereye boşaltıp ısınmaya bırakıyoruz.

Sütümüz kaynamaya başlayınca içine 4 yemek kaşığı yoğurdu (tercihen evde mayaladığınız) koyup karıştırıyorsunuz siz karıştırdıkça süt kesilip peynir oluşumu başlayacaktır.

Biraz kendi halinde kaynamaya bırakın peynirler toplanıp suyu da sararacaktır.

Suyu sararınca peyniriniz olmuş demektir. Peynirinizi biraz sulu bir şekilde içinden alin.

Ertesi gün peyniriniz o aldığınız suyu da toplamış olacaktır. Soğur soğumaz bebeğinize yedirebilirsiniz. Afiyet bal şeker olsun.

Alerji olabilecek yiyecekleri 3 gün kuralına uyarak bebeğinize tattırın. Doktorunuz önermedikçe 6 aydan önce ek gıdaya başlamayın.

Bebek lor peyniri yapımı

1 litre çiğ ya da günlük sütü 15 dakika kadar kaynatın ve ocağı kısın. Tıngırdayan sütün içine yoğurdu ilave ederek karıştırın. Süt kesilmeye ve topaklanmaya başlayacak. 10 dakika kadar biraz daha ılınmasını bekleyin ve süzgecin üzerine serdiğiniz bir tülbent ya da tek kullanımlık boneyle süzün.

Bebekler için lor peyniri buzlukta saklanır mı? Bebek lor peyniri nasıl saklanır?

Lor peyniri peynir çeşitleri içinde en dayanıksız ve bozulmaya müsait olanıdır. Eğer buzdolabı içinde lor peyniri fazla ölçüde ise ve uzun zaman evde bulunulmayacaksa kullanılacak miktarlar kadar ayırıp buzdolabı poşetine konulup derin dondurucuda saklanabilir.