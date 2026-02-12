Petrol piyasasında ‘Umman’ bilmecesi: Brent varilin fiyatı düşüşe geçti
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin "sert önlem" tehditleri ve diplomasi trafiğindeki belirsizliklerle 69,10 dolara geriledi. Umman'daki görüşmeleri "yapıcı" ancak "güvensiz" olarak nitelendiren taraflar arasındaki gerilim, yatırımcıları temkinli olmaya iterken; Trump'ın bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderme ihtimalini masada tutması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.