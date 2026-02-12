Petrol piyasasında ‘Umman’ bilmecesi: Brent varilin fiyatı düşüşe geçti

ABD Başkanı Donald Trump da Axios'a verdiği röportajda, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu gönderilmesini değerlendirdiğini belirtti. Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanarak, ikinci tur görüşmelerin gelecek hafta yapılmasını beklediğini kaydetti. ABD ve İranlı yetkililer 6 Şubat'ta Umman'da bir araya gelmiş, görüşmelerin yapıcı geçtiği açıklanmıştı. Ancak diplomatik temaslara rağmen taraflar arasındaki gerilimin sürmesi, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olarak petrol fiyatlarında sınırlı da olsa aşağı yönlü baskı oluşturdu.