  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sigortada dayatma dönemi bitiyor: Hasar tespitinde hak sahibine tam yetki! Petrol piyasasında ‘Umman’ bilmecesi: Brent varilin fiyatı düşüşe geçti Yılda 40 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı’nda facia yaşanmaması bir mucize Kanal İstanbul şart oldu Ticaret Bakanlığından dijital hamle! Coğrafi İşaret için heyecanlı bekleyiş Adana lezzetleri tescil peşinde Yahudiler Müslüman Kadınları hedef alıyor! Akıllarda tek soru işareti var! Ölmedi mi? Pedofili Epstein Tel Aviv'de mi görüntülendi? Define hırsından ‘cehennem’ çukuruna! Sarnıçta mahsur kalmışlardı: Tarihi mirasımıza göz diken 3 alçak gözaltına alındı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Petrol piyasasında ‘Umman’ bilmecesi: Brent varilin fiyatı düşüşe geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrol piyasasında ‘Umman’ bilmecesi: Brent varilin fiyatı düşüşe geçti

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin "sert önlem" tehditleri ve diplomasi trafiğindeki belirsizliklerle 69,10 dolara geriledi. Umman'daki görüşmeleri "yapıcı" ancak "güvensiz" olarak nitelendiren taraflar arasındaki gerilim, yatırımcıları temkinli olmaya iterken; Trump'ın bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderme ihtimalini masada tutması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

#1
Foto - Petrol piyasasında ‘Umman’ bilmecesi: Brent varilin fiyatı düşüşe geçti

Küresel petrol piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Ya anlaşma ya saldırı" restiyle sarsılıyor! Umman’da yürütülen nükleer pazarlıklarda "yapıcı" mesajlar gelse de, Trump’ın bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderme tehdidi ve İran’dan gelen "şantaj" iddiaları Brent petrolü 69 dolar bandına çekti. Diplomasi masasında esneklik mi yoksa yeni bir savaş mı var? İşte piyasaları geren o kritik süreç!

#2
Foto - Petrol piyasasında ‘Umman’ bilmecesi: Brent varilin fiyatı düşüşe geçti

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,10 dolardan işlem görüyor. Dün 70,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,38 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 69,10 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,59 dolardan işlem gördü. Fiyatlardaki sınırlı düşüşte, ABD ile İran arasındaki ilişkilerin seyrine yönelik belirsizlikler etkili oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Umman'da yürütülen dolaylı müzakereleri ele aldığı bildirildi.

#3
Foto - Petrol piyasasında ‘Umman’ bilmecesi: Brent varilin fiyatı düşüşe geçti

Erakçi, İran ile ABD arasında Umman'da gerçekleştirilen temasları "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken, Washington yönetiminin niyet ve hedeflerine ilişkin güvensizliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, arz kesintisine ilişkin kaygıları azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Buna karşın, İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin Umman'daki görüşmeler öncesinde İran'a 4 şart sunduğunu ve bu şartların kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

#4
Foto - Petrol piyasasında ‘Umman’ bilmecesi: Brent varilin fiyatı düşüşe geçti

ABD Başkanı Donald Trump da Axios'a verdiği röportajda, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu gönderilmesini değerlendirdiğini belirtti. Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanarak, ikinci tur görüşmelerin gelecek hafta yapılmasını beklediğini kaydetti. ABD ve İranlı yetkililer 6 Şubat'ta Umman'da bir araya gelmiş, görüşmelerin yapıcı geçtiği açıklanmıştı. Ancak diplomatik temaslara rağmen taraflar arasındaki gerilimin sürmesi, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olarak petrol fiyatlarında sınırlı da olsa aşağı yönlü baskı oluşturdu.

#5
Foto - Petrol piyasasında ‘Umman’ bilmecesi: Brent varilin fiyatı düşüşe geçti

Öte yandan, Çin'de Ay Yeni Yılı tatili öncesinde artması beklenen seyahat ve akaryakıt talebine ilişkin beklentiler fiyatlardaki düşüşü sınırladı. Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ise ekonomide zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 geriledi.

#6
Foto - Petrol piyasasında ‘Umman’ bilmecesi: Brent varilin fiyatı düşüşe geçti

Uzmanlar, verilerin deflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdiğini ve bunun petrol talebine ilişkin endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını ifade ediyor. Brent petrolde teknik olarak 71,23 doların direnç, 62,34 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede
Gündem

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

Türkiye siyasetinde ve yargı camiasında ismi en çok konuşulan figürlerden biri olan Akın Gürlek, 11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Cumhurbaşka..
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı
Gündem

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!
Dünya

ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da maden işçileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Amerikan kömür endüstrisini canlandırac..
Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!"
Gündem

Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milli iradenin tecelligahı olması gerekirken, muhalefetin barbarlık ve kaba kuvvet sahnelerine tanıklık..
Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz
Gündem

Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu belirterek, bu kapsamda O..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23