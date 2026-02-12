Sigortada dayatma dönemi bitiyor: Hasar tespitinde hak sahibine tam yetki!
Sigortacılık sektöründe devrim niteliğinde bir adım atılarak "Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği" sil baştan değiştirildi. Artık sigorta şirketlerinin kendi seçtiği eksperle hasar belirleme devri kapanıyor; vatandaş kendi eksperini tayin edebilecek ve haksız raporlara anında itiraz hakkına sahip olacak. Özellikle araç sahiplerini yakından ilgilendiren motorlu araç sigortalarındaki "sıralı atama" sistemi ise 1 Nisan 2026 itibarıyla resmen devreye girecek.