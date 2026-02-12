  • İSTANBUL
Sigortada dayatma dönemi bitiyor: Hasar tespitinde hak sahibine tam yetki!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sigortada dayatma dönemi bitiyor: Hasar tespitinde hak sahibine tam yetki!

Sigortacılık sektöründe devrim niteliğinde bir adım atılarak "Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği" sil baştan değiştirildi. Artık sigorta şirketlerinin kendi seçtiği eksperle hasar belirleme devri kapanıyor; vatandaş kendi eksperini tayin edebilecek ve haksız raporlara anında itiraz hakkına sahip olacak. Özellikle araç sahiplerini yakından ilgilendiren motorlu araç sigortalarındaki "sıralı atama" sistemi ise 1 Nisan 2026 itibarıyla resmen devreye girecek.

#1
Foto - Sigortada dayatma dönemi bitiyor: Hasar tespitinde hak sahibine tam yetki!

Eksper atamaları, ücretler ve süreçler "Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği" ile net kurallara bağlandı. Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

#2
Foto - Sigortada dayatma dönemi bitiyor: Hasar tespitinde hak sahibine tam yetki!

Yeni düzenlemeyle sigortalılar, sigorta sözleşmesinden yararlanan kişiler ve sigorta ettirenler, daha önce eksper atanmadıysa dosya için kendi eksperlerini talep edebilecek. Sigorta şirketleri bu hakkı poliçelerinde açık şekilde belirtmek zorunda olacak.

#3
Foto - Sigortada dayatma dönemi bitiyor: Hasar tespitinde hak sahibine tam yetki!

Hasar ihbarları sigortalı veya hak sahibi tarafından yapılacak ve bilgiler bir iş günü içinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletilecek.

#4
Foto - Sigortada dayatma dönemi bitiyor: Hasar tespitinde hak sahibine tam yetki!

Trafik sigortasında belirli bir hasar tutarının üzerindeki dosyalarda eksper ataması zorunlu olacak ve atamalar, Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden sıralı olarak yapılacak. Böylece aynı eksperlere sürekli iş verilmesinin önüne geçilecek. Araçlardaki değer kaybı tazminatı da eksper tarafından detaylı raporlanacak.

