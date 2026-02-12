5 metrelik uçuruma savruldular! 2 kişi yaralandı
Antalya Gazipaşa'da kontrolden çıkan motosikletin yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.
Antalya Gazipaşa’da korku dolu anlar yaşandı. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Aydın Mahallesi Mehmet Aydın Caddesi 14020 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 AKG 076 plakalı motosikleti kullanan Mustafa Y. (74), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Mustafa Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Y. (70) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.