Bebek odası ısısı nasıl olmalıdır?

Bebekler sanıldığının aksine yüksek sıcaklıkları sevmezler. Anne baba kısa kollu kıyafetlerle gezerken bebeğin üç kat giyinip rahat etmesi beklenemez. Bebek için ideal ısı, ılık bir ortamdır. Ilık bir odada bebek rahat nefes alırken rahat ve sağlıklı bir uyku da uyumuş olur.

Gereğinden fazla ısıtılmış bir oda farkında olmadan nem kaybına uğrar. Bebek hem sıcak hem de kuru havayı solumuş olur. Bebek hemen bu durumdan etkilenir ve burnu tıkanır. Burun tıkanıklığı bebeğin yeterli şekilde emmesine engel olur.

Zincirleme bir etki meydana gelir. Bununla birlikte fazla sıcak odalarda bebek sürekli uyuma ihtiyacı duyar. Bu olumsuzluk da yine bebeğin beslenmesi üzerinde istenmeyen etkilere neden olur.

Bebekleriçin ideal olan oda sıcaklığı bebeğin ay gelişimine göre değişiklik gösterir. Yenidoğan olarak adlandırılan evrede, bebeğin ilk ayında bebek odası 22-23 derece arasında tutulmalı, mekanın ısısı bu dereceyi kesinlikle geçmemelidir.

Eğer bebek 9 aydan erken doğmuşsa, prematüre ise o zaman ilk bir ayında odasının sıcaklığı 23-24 derece arasında sabitlenmelidir. Bunun nedeni erken doğmuş bebeklerin deri altı yağ dokusu ısıyı korumak için yeterli değildir ve diğer bebeklere biraz daha fazla üşürler.

Her geçen ay biraz daha büyüyen bebeklerin odasındaki sıcaklık büyümeleriyle doğru orantılı olarak düşürülmelidir. İlk 6 ayda oda sıcaklığı 21 dereceye kadar indirilebilir.

İlk zamanlarda anne babalara bu ısı az gibi gelse de bebekler için ideal olanı budur. Bebeklerin üşüyüp üşümediğini kontrol etmek bir anlamda ebeveynlerin içini rahatlatır. Ancak vücut ısısına bakmak için ellere ya da ayaklara dokunulmamalı, karın bölgesine ve sırtına bakılmalıdır. 1 yaşını geçmiş bebeklerin oda sıcaklığı da 20 dereceye kadar düşürülebilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.