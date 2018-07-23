Bebek ne kadar emzirilmelidir?

Bebeğin ilk altı ayda emzirilmesi çok önemlidir. Bebekler ilk altı ayda saat başı veya iki saatte bir acıkırlar. Acıkan bebek ağlar. Bebek hiçbir şikayeti olmadığı halde ağlıyorsa karnının acıktığını anne anlamalıdır.

Bebek ilk altı ayda acıktığı her an emzirilmelidir. Bebek karnı ne zaman doyarsa memeyi o zaman bırakır. O nedenle emmekte olan bebekten doymuştur diyerek meme ayrılmamalıdır. Ayrıca emmeyi bırakan bebeğe de doymamıştır diyerek zorla meme bebeğin ağzına verilmemelidir.

Bebek eğer az emip memeyi bıraktıysa ve daha emmek istemiyorsa zorla emzirilmemelidir. Az doyan bebek çabuk acıkır ve emeceği miktarı bir sonraki emme seansında emer. Burada annelere bir önemli uyarıda bulunmak gerekir.

Bebeği emzirmeye hangi memenizden başladıysanız o memedeki süt bitene kadar o memeyi emzirin. Sık sık meme değiştirmeyin. Çünkü memedeki ilk, ara ve son sütün içerikleri farklıdır. Bebek tüm sütün tamamından yararlanmalıdır.

Altı ay ile bir buçuk yıl arasında bebek dışarıdan beslenmeye başladığı için daha az emzirilir. Burada anneler süt ile kuru gıdayı dengelemelidirler. Bebeğe üç öğün süt verirken üç öğün de dışarıdan vermelidirler.

Bebeğe bir öğün süt bir öğün kuru gıda verilebilir. Ayrıca bebek acıkınca önden süt arkasından dışarıdan besin verilebilir. Bu zaman zarfında bebek dışarıdan aldığı yemeklerin lezzetini beğenip sütü emmek istemeyebilir.

Bu nedenle bebeğe çok şekerli besinler verilip alıştırılmamalıdır. Ayrıca bebek emmek istemiyor diye sütü kesilmemelidir. Emmeyen bebeğe sütü en iyi gece uyku zamanlarında ve sabah uyanma zamanlarında verilmelidir.

Bir buçuk yaşını geçmiş bebeklere süt isteğe bağlı şekilde istediği zamanlarda veya günün bir veya iki öğününde verilebilir. Bu yaş aralığında emziren anneler bebek sütüne güvenip ek beslenmeyi ihmal etmemelidirler.

Bundan sonra hareket özelliği artan bebeklerin daha çok ek besine ihtiyaçları olur. Bebeğinizin yeterli beslendiğini kontrol etmek için beden kitle endeksine bakmanız gerekir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.