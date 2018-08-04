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Bebek masajı nasıl yapılır?

Bebekliğin ilk aylarında yapılan masaj bebeğin psikolojik ve fiziksel gelişimi için önem taşıyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:39
Bebek masajı nasıl yapılır?

Yeni doğan bir bebeğin en gelişmiş duygusu dokunma duyusudur. Dokunma dokusu etrafı keşfedebilmeleri için oldukça gelişmiştir.

Bebek ile her temasınızda sizinle bir bağ kurar. Bu bağı geliştirmek için bebek masajı en iyi yollardan biridir.

Bebek masajı ile bebeğinizin kan dolaşımının hızlanması, gazının çıkması ve iskelet sisteminin gelişmesinin yanında bebek ile geçen zamanın kaliteli olmasına ve bağların kuvvetlenmesini sağlar.

Son derece faydalı olan bu masajın ise yapılma sırasında dikkat edilmesi ve uygulanması gereken noktalar bulunmaktadır. Bunları şu şekillerde sıralayabiliriz.

MASAJA HAZIRLIK

Bebeğin son derece rahat olacağı bir ortam hazırlanmalıdır. Cep telefonları sessizde olmalıdır.

Odanın ısısının ılık olması gerekmektedir.

Odada herhangi bir hava akımı olmamalıdır.

Masajı daha rahat hale getirmek için hafif müzikler açabilirsiniz.

Masaj için hergün düzenli bir saat belirlenmeli ve yemekten 1-2 saat sonra bebeğin en huzurlu olduğu saatler seçilmeli.

NASIL YAPILIR?

Yüz masajı için; ilk olarak iki elin baş parmağı bebeğin alnına konulur ve yavaşça şakaklara doğru hareket ettirilir, burun kökünden yanaklara doğru sıvazlama hareketi yapılır, baş parmak alt çeneden şakaklara doğru götürülerek bebeğe gülümseme ifadesi verilebilir.

Göğüs masajı için; her iki el bebeğin göğsünde olacak şekilde hafif daireler çizilir veya bir el göğüste olur ve diğer omuza doğru çapraz olarak hareket ettirilir.

Sırt masajı için; her iki elin orta ve işaret parmağı bebeğin omurgasının iki yanına konulur ve omuzdan kalçaya doğru minik daireler çizerek indirilir.

Masaj yapılan yerleri ve yöntemleri çeşitlendirmek mümkündür. Masajı bırakırken ise dikkat edilmesi gereken nokta bebeğin sırtının son bir kez sıvazlanması ve her masajın bu hareket ile bitirilip bebeğin masajdan beklentisi bitirilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:39
  1. sağlık
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  5. pratik bilgiler
  6. bebek masajı

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