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Yerel Bebek mamasının içinden çıkan şey yuh artık dedirtti!
Yerel

Bebek mamasının içinden çıkan şey yuh artık dedirtti!

Yeniakit Publisher
2024-01-13 10:50:00 -
Bebek mamasının içinden çıkan şey yuh artık dedirtti!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bebek maması içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bebek maması içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Pazarcık ilçe girişinde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada bir çantada bebek maması içerisine gizlenmiş yaklaşık 570 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili M.M.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (İLKHA)
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