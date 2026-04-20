Bebek mamasında fare zehri çıktı

Kriz, Burgenland polisinin bir tüketicinin ihbarı üzerine harekete geçmesiyle başladı. İncelenen 190 gramlık havuç ve patates içeren bebek maması kavanozunda yapılan testlerde fare zehri bulunduğu resmi olarak doğrulandı. Yetkililer, sadece bu üründe değil, benzer diğer ürünlerde de toksik maddeye rastlandığını ve olayın uluslararası bir boyuta sahip olabileceğini uyardı.

HiPP firması, olayla ilgili yaptığı açıklamada, fare zehrinin üretim sürecindeki bir hatadan kaynaklanmadığını, dışarıdan kasıtlı bir müdahale olasılığının güçlü olduğunu belirtti. Firma, tüketicileri bu ürünleri tüketmemeleri konusunda uyardı ve hayati tehlike oluşturabileceğini vurguladı.

Polis, riskli ürünlerin tespit edilmesini kolaylaştırmak amacıyla bazı ayırt edici özelliklere dikkat çekti:

Şüpheli kavanozların alt kısmında kırmızı daire bulunan bir etiket taşıdığı,

Kapaklarının açılmış, hasarlı veya güvenlik bandının eksik olduğu,

Alışılmadık bir koku yaydığı belirtildi.

Spar marketleri, geri çağırma kararının tedbir amaçlı alındığını ve Avusturya genelindeki yaklaşık 1.500 mağazayı kapsadığını açıkladı. Ancak yetkililer, uygulamanın diğer ülkelerdeki mağazaları etkilemediğini ifade etti.

Bu korkunç olay, bebeklerin sağlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor. Tüketiciler, bebek maması alırken dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılıyor. Olayın arkasındaki kişilerin bulunması ve adalete teslim edilmesi için soruşturma devam ediyor.