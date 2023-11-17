Bebek katillerine sevkiyat durdurulsun! Haydi şimdi o tarihte Gazze'ye destek zamanı
Katil devlet İsrail'in zulmü tüm dünyanın gözü önünde sürüyor. Gazze Dayanışma Platformu bu zalimlikler karşısında İstanbulluları konvoya çağırdı.
Katil devlet İsrail'in zulmü gün geçtikçe daha da zalimleşiyor. Gazze Dayanışma Platformu bu vicdansızlıklar karşısında milyonları ve İstanbulluları konvoya çağırdı.
Platformun 'Bebek katillerine sevkiyat durdurulsun' sloganıyla 19 Kasım Pazar günü Atatürk Olimpiyat stadından başlayacak ve Beylikdüzü Ambarlı Liman'ında sonra erecek konvoyla Siyonist devlet İsrail lanetlenecek. Gazze Dayanışma Platformu'nun konvoy başlangıç saati ise 14:00 olarak açıklandı. Platform saat 15: 00'de ise basın açıklaması yapacak.
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