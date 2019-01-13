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Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda amcasının öldüğünü duyurdu. Öcalan, daha sonra yaptığı açıklamada hesabının ele geçirildiğini yazdı. Daha sonra Öcalan'ın Twitter hesabından, "Hainin soysuzun döneğin alnına vatan yazacağız" notuyla birlikte Türk Bayrağı paylaşıldı.

13 Ocak 2019 Pazar 00:36
Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne dair yeğeni HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

Sosyal medyada gündem olan tweet, kısa bir süre sonra kaldırılırken, Öcalan, hesabının ele geçirildiği açıklamasında bulundu.

HDP'li Öcalan'ın hesabından yapılan ilk paylaşımda, "Sevgili amcam, Kürtlerin lideri Abdullah Öcalan 22:31’de hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımı silen Öcalan, hesabının ele geçirildiği açıklaması yaparak, "Twitter'da bir problem var arkadaşlar herhalde hesap çalınmıştır" diye yazdı.

Bebek katili Abdullah Öcalan, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk kez cumartesi günü ailesi ile görüşmüştü. 

HDP Urfa Milletvekili Öcalan, Abdullah Öcalan'ın bugün kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştüğünü açıklamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 00:36
  1. Abdullah Öcalan
  2. ömer öcalan
  3. hdp
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