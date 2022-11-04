Bebek katilinin fotoğrafları böyle parçalandı!
PKK terör örgütüne yakın hesaplardan yapılan, "Mehmetçik arkasına bakmadan kaçtı." denilen noktalardaki Türk askerlerinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Yeniakit.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesi terör operasyonları aralıksız devam ederken, beli kırılan örgütün mensupları sosyal medya hesaplarından algı çalışması yürütüyor.
PKK'ya yakın bazı sosyal medya hesaplarından, "Mehmetçik arkasına bakmadan kaçtı" şeklinde video mesajlar paylaşılmıştı. İlgili hesaplardan paylaşılan mesajların kastettiği noktalardaki Türk askerlerinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Şanlı Türk ordusu, ilgili noktalarda girdiği evlerde bebek katili Abdullah Öcalan'ın resimlerini parçalayıp, PKK'ya ait tüm eşyaları yok etti. O anların kaydedildiği videoyu seyredenlerin göğsü kabardı.