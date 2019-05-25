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Bebek katili Siyonist Netanyahu zorda! Protestoya hazırlanıyorlar

Terör devleti İsrail’in Siyonist Başbakanı Binyamin Netahyahu, 9 Nisan Genel seçimlerinden sonra hakkında açılan yolsuzluk davalarından kurtulmak için yasa çıkartmaya çabalarken, İsrail muhalefeti Netanyahu’yu protesto etmeye hazırlanıyor

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:20
Bebek katili Siyonist Netanyahu zorda! Protestoya hazırlanıyorlar

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Siyonist devlet İsrail’in Başbakanı Binyamin Netahyahu, 9 Nisan Genel seçimlerinden sonra hakkında açılan yolsuzluk davalarından kurtulmak için yasa çıkartmaya çabalarken, İsrail muhalefeti Netanyahu’yu protesto etmeye hazırlanıyor. Muhalefet partileri ve işçiler, yolsuzluktan korunma yasası olarak nitelenen yasa hazırlığı için bu akşam 20:30’da Tel Aviv’de Netanyahu’yu protesto edecek.

Koalisyon müzakerelerinden istediği sonucu alamayan İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davalarından kurtulmak için çıkartmaya çalıştığı yasa nedeniyle Tel Aviv’de protesto edilecek.

Muhalefet sıkıştırıyor

İsrail Likud Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Binyamin Netanyahu, “yolsuzluk, dolandırıcılık, menfaat temin etme ve görevi kötüye kullanma” gibi suçlardan hakkında açılan davaların ertelenmesi için başsavcılığa erteleme talebinde bulunurken, muhalefet partileri de işin peşini bırakmıyor. Netanyahu’nun, koalisyon görüşmeleri yaptığı partilere hakkında açılan davalardan yırtmak için hazırladığı dokunulmazlık yasasını ön şart olarak sunduğu belirtilirken, hükümetin kurulamamasından da Netanyahu’nun dayattığı yasanın etkili olduğu ifade ediliyor. 

İşçilerden Netanyahu’ya protesto

Muhalefet partilerinin örgütlediği binlerce İsrailli işçinin, iktidardaki Likud Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Netanyahu'nun hakkında açılan davalara karşı dokunulmazlık düzenlemesine bugün saat 20:30’da Tel Aviv'deki protestolara katılması bekleniyor. Mavi ve beyaz yakalılar tarafından “Dokunulmazlık yasasını durdur” sloganıyla yapılacak protesto gösterilerine, STK’lar da destek vereceklerini duyurdu.

Netanyahu hükümdarlığına izin vermeyeceğiz

Netanyahu’ya karşı yapılacak protesto gösterilerinin sosyal medya tanıtım hesaplarında, “Netanyahu'nun, İsrail’i hükümetin yasaların üstünde olduğu tehlikeli bir sürece sürüklemesine izin vermeyeceğiz” denildi. Netanyahu’yu “siyasi hükümdarlık” yapmaya çalışmakla suçlayan protestocular, Netanyahu’nun yargıyı devre dışı bırakacak düzenleme yapmasının endişe verici olduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:20
  1. İsrail
  2. Netanyahu
  3. STK

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