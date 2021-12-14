Bebek katili Öcalan için slogan atan HDP'li Aslan'dan tarihe geçecek münafıklık! Yeni Akit'i yüce Kur'an'dan ayetlerle hedef aldı

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Terörsitbaşı Abdullah Öcalan için, "Biji Serok Apo" sloganı atıp, TBMM çatısı altında PKK'lı terörsitlerin "marşı"nı okuyan eski HDP Mileltvekili Mehmet Ali Aslan, terör suçu ile müebbet hapis cezasını çekerken ceazevinde ölen Garibe Gezer üzerinden Yeni Akit gazetesini hedef aldı.

Terörist cenazesine katılmıştı!

"Çiyager" kod adlı terörist Cihat Türkan için Batman'da yapılan cenaze törenine katıldığı gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan, TBMM'deki yemin töreninde "Türk milleti" diyememesi sebebi ile yemin metni defalarca tekrarlatılan PKK sevici Aslan, tüm bunlardan utanmayarak, Yeni Akit'i hedef alırken, yüce Kur'an'dan ayetler aktardı.

Terörist Garibe Gezer'in cezaevindeki ölümü üzerinden devleti ve yapılan bir haber gerekçesi ile Yeni Akit'i hedef alan Mehmet Ali Aslan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kutsal kitaplarda Allah-u Teala Mealen,

'Zalimin karşısında mazlumun yanında olun', 'Cenazeye saygı gösterin, işçinin hakkını verin' buyurmuş.

Yeni Akit ise her zamanki gibi tam tersini yapıyor!

'Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın' Bakara / 41"





Mehmet Ali Aslan, terörist Cihat Türkan'ın cenazesinde!