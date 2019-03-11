Bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini astılar Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Konak ilçesi seçim ofisine terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ınposteri asıldı. Büyük skandalın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, posteri asan kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'in Konak ilçesinde Halkların Demokratik Partisinin (HDP) seçim ofisi olarak kullandığı yere terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asıldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP'nin Kadifekale Semti Kosova Mahallesi'nde açtığı seçim irtibat bürosunun duvarında PKK/KCK terör örgütünün elebaşının fotoğrafının asılı olduğunun ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı. Gözaltına alındı Operasyon düzenleyen ekipler, seçim bürosunun sorumlusu olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin adreste yaptığı aramada, suç unsuru çok sayıda yayın ve afişe el konuldu. Başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

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