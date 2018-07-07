Bebek burnu nasıl temizlenmelidir?

Sağlıklı bir bebekte burun için ekstra bir bakım gerekmez. Yapılması gereken sadece banyo sırasında yumuşayan burun kirlerini banyodan sonra yumuşak bir mendil ya da tülbent yardımıyla almaktır.

Kış aylarında kullanılan ısıtıcılar havadaki nemi alır ve bebeğin burnunun kurumasına ve tıkanmasına yol açar. Bu tür durumlarda ortamın sürekli nemli kalması sağlanmalıdır. Bebeklerin burnu sürekli olarak mukus (sümük) oluşturur ve bu nedenle tıkanır.

Bu mukus salgısının sürekli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Bunu yapmak için ise banyodan sonra temizlemenin dışında bebekler için özel üretilmiş burun aspiratörleri kullanılabilmektedir. Bu aspiratörler ile mukus pompa gibi çekilebilmektedir.

Burunun nasıl temizleneceği sorusuna bir başka cevap ise bebeğin burnuna bir kaç damla anne sütü damlatmaktır. Ayrıca herhangi bir yan etkisi olmayan fakat biraz pahalı olan basınçsız serum fizyolojik damlayı da evinizde bulundurmakta fayda var.

Bebeklerde burun temizlemesinin en kolay yolu hiç tıkanmamasını sağlamaktır. Bunun için uygulanabilecek yöntem ise serum fizyolojik ya da tuz oranı yüksek su ile her beslenmeden sonra ve uykudan önce bebeğin burnunu temizlemektir.





Nasılkolay.com'dan alınmıştır.