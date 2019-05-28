Bebek bezi neden şişer ? Bezlerin yüzeyi hangi maddedendir?

Bebek bezleri, annelerin hayatını çok kolaylaştıran bir ürün. Önceleri kumaş bezler, muşambalar ve çatal iğnelerle uğraşılan çok meşakkatli ve uzun zaman alan bir eziyetti bu. Ama şimdi alışmış bir annenin 10 dakikasını bile almıyor bez değiştirmek. Zamandan tasarruf ettirdiği aşikar, peki zararı ne boyutta?

Bebek bezleri genellikle 3 katmandan oluşur.

1. katman (iç yüzey):

Bebeğin teninin değdiği kısımdır. Polipropilen denen bir çeşit plastik malzemeden üretilir. Gıda sektöründe de kullanıldığı için zararsız kabul edilir.

2. katman (emici yüzey):

Günümüz bezlerinin iç katmanı, kağıt hamuru ve süper emici polimer denen iki meddenin karıştırılması sonucu elde edilir. Süper polimer, sıvıyla temas ettiğinde, kendi hacminin 200 - 300 katı kadar şişer. Kuruyken life benzeyen bir yapsı vardır. Bebeğin cildine doğrudan temas etmediği için, toksik madde oluşumu yapmayacaktır. Bu sebepten dolayı da zararsız kabul edilir.

3. katman (dış yüzey):

Su geçirmemesi için polietilen maddeden yapılmış dış kısımdır. Bu kısım, termal iç çamaşırları, yemek kapları ya da streç filmlerde kullanılan bir çeşit plastik türünün işlenmiş halidir. Sağlığa zararsız olarak kabul edilmiştir.