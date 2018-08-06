Bebek beslenmesi neden önemlidir?

Bebeklerin ilk 6 aylık anne sütü beslenmesinin ardından ek gıdalara geçişle birlikte beslenmelerinin ikinci ve diğer önemli ayağı devreye girmiş olur. Sağlıklı bir bebek yeterli miktarda anne sütü aldıktan sonra yavaş yavaş katı gıda olarak da adlandırılan anne sütü dışındaki ek gıdalarla beslenmelidir.

BEBEĞE VERİLECEK EK GIDALAR

Yoğurt, meyve ve sebze suları ile meyve ve sebze püreleri bebeklerin bedensel ve zihinsel gelişimi için çok önemlidir. Aynı zamanda bebeklerin ilk doğdukları anda güçlü olmayan bağışıklık sistemleri anne sütü alımıyla güçlü bağlar şeklinde örülmeye başlar, ek gıdalarla ise daha da sağlamlaşır.

İleriki yıllarda bir çocuğun sağlık durumu incelendiğinde kolay kolay hasta olmayan, mikroplara karşı direnç gösterme özelliği olan çocukların uzun süreli ve kaliteli şekilde anne sütü aldığı, bunu takiben de sağlıklı olarak ek gıda tükettikleri görülür. Bazı kalıtsal hastalıklar dışında hastalıklardan korunmanın birincil yolu kaliteli beslenmedir.

Bebek beslenmesi bebeğin hızlı öğrenmesi üzerinde de çeşitli etkilere sahiptir. Protein, vitamin, karbonhidrat şeklindeki karma bir beslenmeye ulaşabilen bir bebek düzenli yiyerek gelişimini devam ettirir, sağlıklı ve kaliteli bir uykuya ulaşır, keyfi yerinde olan bebekler ise öğrenmeye isteklidir.

İYİ BESLENMEYEN ÇOCUKTA GÖRÜLEBİLECEK RAHATSIZLIKLAR

Yeterli düzeyde beslenemeyen çocuklarda gelişim geriliği oluşmaya başlar. Bunun fark edilmesi kimi çocukta daha hızlı olurken kimi çocukta daha yavaştır. Geriliğin ileri boyutlarda olması halinde bu gözlem çok daha çabuk olur.

Bedensel geriliği farklı zihinsel gerilikler ya da tembellikler de takip edebilir. Bedensel gerilikle birlikte hareketlerde yavaşlama, uyku hali, bedensel aktivitelere karşı isteksizlik gözlenebilir. Geç konuşma, emziğe bağlılık da gözlenen davranışlar arasındadır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.