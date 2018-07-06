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Bebek bekleyen ailelere müjde! Kimlikler artık...

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "e-rapor" sistemi sayesinde yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:20
Bebek bekleyen ailelere müjde! Kimlikler artık...

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "e-rapor" sistemi sayesinde doğum raporları nüfus müdürlüklerinin görebileceği elektronik ortama aktarıldı, bebeği olan aileler kurumlar arasında dolaşmaktan kurtuldu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci "Sağlık kuruluşundan verilen doğum raporları nüfus müdürlüklerinin ekranlarında görülüyor. Bu pilot çalışma başarıyla gidiyor. Vatandaş doğum yapacak, nüfus müdürlüğü kısa süre sonra ona kimliğini getirecek. Böylece vatandaş bürokrasi ile hiç uğraşmayacak, hastanede doğum yapacak, raporu düzenlenecek ve bebeğinin kimliğine kısa zamanda erişmiş olacak" dedi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 09:20
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