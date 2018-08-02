Bebek bakımı çantasında neler olmalıdır?

Yeni doğmuş bir bebeğin sağlıklı olması için bakımına dikkat edilmelidir. Bu bakım yemek yemesinden, giydiği kıyafetlerin temizliğine, uyku düzeninden cilt bakımına kadar her şeyi kapsar. Annelere bu konuda zor bir görev düşmektedir.

Annelerin omuzlarındaki bu yükü hafifletmek adına bebek bakım çantaları üretilmeye başlamıştır. Bu çantalar hem annenin işini kolaylaştırıp hem de bebeğe gerekli olan ihtiyaçlarını sunmaktadır.

Anne iki çanta taşımaktansa, tek çantada hem kendi eşyalarını hem bebeğin eşyalarını muhafaza edebilmektedir.

Bebeğin temel ihtiyaçları gözetilmelidir. Örneğin maması, mama kabı, mama kaşığı gibi malzemelere öncelik verilmelidir. Daha sonra bebeğin suluğu ve biberonu yer almalıdır. Ayrıca bebeğin mamasının sıcaklığını korumak için çanta içerisinde termostat haznesi bulunmalıdır.

Bebek bakım çantasında yer alması gereken en önemli malzemelerden biri , hiç şüphesiz yedek kıyafet, zıbın, mama önlüğü gibi dış ve iç giyim unsurlarıdır. Bunların yanı sıra bebeğin cilt bakımı da önemlidir. Yedek bebek bezi, pudra, ıslak havlu, pişik önleyici krem başta olmak üzere; bebek için acil durumlarda kullanılabilecek burun aspiratörü ve termometre de çantada yerini almalıdır.

Ayrıca bebeğin aylık ve yaş durumuna bağlı olarak, oyuncak,dişlik, emzik gibi yardımcı ürünler de çantada bulunabilir.

Bakım çantası hem günlük çanta hem de bebek çantası olarak kullanılır. Sadece bebeğin ihtiyaçlarını barındırmaz. Anne için gerekli olan ürünlere de çantada yer verilmelidir.

Örneğin göğüs pedi, manuel süt pompası gibi ürünler acil durumlar için hayat kurtarıcı olabilmektedir. ayrıca annenin sütünün az geldiği durumlarda, yedek süt depolanmalı ve bu sütte çantada yerini almalıdır.

Çantadaki besinlerin sıcaklıklarının korunmasına özen gösterilmeidir. Sağlığın ve hijyenin bebek için ne kadar önem arz ettiği unutulmamalıdır.

Çantada yer alması gereken en son unsur ise, kirli bez torbasıdır. Kirli bebek bezlerini hijyenik biçimde muhafaza etmek için torbanın bulunması şarttır. Bunun haricinde çantaya konulacak ürünler teferruata girecektir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.