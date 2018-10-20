Bebek arabasıyla zeytinyağı çalan kişi tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin avlusundan bebek arabasıyla 55 kilogram zeytinyağı çalan kişi, tutuklandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde İsmail Sürücü'ye ait evin avlusuna girerek burada bulunan 55 kilogram zeytinyağını çalan M.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Önceden de suç kayıtlarının olduğu belirtilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "ikametten hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Olay güvenlik kamerasına yansımıştı

18 Ekim'de Pınarbaşı Mahallesi'nde İsmail Sürücü'ye ait evin avlusuna giren bir kişi burada bulunan bidon içerisindeki 55 kilogram zeytinyağını, bebek arabasına koyarak uzaklaşmıştı.

Akşam saatlerinde evine geldiğinde zeytinyağı bidonu ile bebek arabasının yerinde olmadığını fark eden Sürücü, durumu polise bildirmiş, komşunun evindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği M.Ç’yi evinde gözaltına almıştı.