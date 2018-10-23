Bebek altını değiştirmek titizlik ister

Bebeğinizin altını değiştirirken onu tek başına bırakmayın. Yeni doğanlar dahi yan dönüp, hareket edebilir ya da kayabilir.

Önce kirli bezi çıkarın. Eğer bez sadece ıslanmışsa önce altını nemli bir bez veya ıslak mendille hafifçe silebilir veya buna bile gerek kalmadan yeni bezi doğrudan giydirebilirsiniz. Eğer bez kirlenmiş ise bebeğinizin altını ıslak mendil veya nemli bir bez ile silip ardından nazikçe kurulayın. İshal değilse sabun kullanmanıza gerek yok. Ancak ishal olması durumunda sabunlayın çünkü o durumda su tek başına yeterli olmayabilir. Sabun bebeğinizin cildindeki doğal yağları uzaklaştıracağından bebek cildine uygun bir sabun kullanmaya özen gösterebilirsiniz. Ardından pişik kremi veya vazelin sürüp yeni bezini giydirin. Kız bebeklerin altını önden arkaya doğru silmelisiniz.

Birkaç uyarı

Kız bebeklerde doğumdan sonraki ilk günlerde az miktarda kan veya akıntı görülmesi normaldir. Endişelenmeyin.

Erkek bebeklerde de önden arkaya doğru silin.

Tecrübeli anneler, bez değiştirirken oğullarının pipisini küçük bir bez ile örterler. Bunun sebebi ani sürprizlerle üstlerinin ıslanmasını önlemektir!