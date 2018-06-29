Bebeğinizle aranızdaki ilişkiyi güçlendirmek için...

Anne ile bebek arasında güven bağı gelişimi bebeğin ilerleyen yaşında psikolojik sağlığı için çok önemlidir.

Bebeğinizle aranızdaki bağı kuvvetlendirmek için onun beden dilini anlamaya çalışın. Onunla göz teması kurarak iletişimde bulunun.

Bebeğinizin nasıl sakinleştiğini tespit edin, ilk 6 ay yalnızca anne sütü içirin, bebeğinize uygun bir uyku düzeni oluşturun.