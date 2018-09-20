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Bebeğinizin dili paslı görünüyorsa...

Bebeklerde oldukça sık karşılaşılan ağız hastalıkları genellikle ciddi belirtiler vermese de bazen beslenmeyi çok zorlaştırabilir.

20 Eylül 2018 Perşembe 14:48
Bebeğinizin dili paslı görünüyorsa...

Temizlik kurallarına uymak, ağız sağlığı konusunda dikkatli ve özenli olmak bu tür hastalıkların önlenmesinde en etkili yoldur.

Dil lezyonları

Ağıziçi hastalıklarından söz ederken önce dilde oluşan lezyonlara dikkat etmek gerekir. Genel hastalıklar sırasında dilde bazı değişikliklerin görüldüğü yaygın biçimde bilinen bir gerçektir. Barsak hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalık sırasında dil "paslı" görülür. Ama bazı lezyonlar doğrudan dili ilgilendirir ve yalnızca bu organla sınırlı kalır. Mesela halk arasında "kurbağacık" denen durumda dilin alt yüzünü ağız tabanına bağlayan bağ kısadır ve dilin hareketlerini, özellikle de yukarı kaldınlmasını önemli ölçüde engeller. Bebek meme ememez ve konuşma çağına geldiğinde dil hareketleri kısıtlı olduğundan sözcükleri tam olarak çıkaramaz.

PAMUKÇUK

Ağıziçi hastalıklarından pamukçukta mantar koloniler dil ve yanağın iç yüzeyi gibi ağzın büyük bir bölümünü kaplayabilir. Kızarmış ağıziçi mukozası üstünde mercimek büyüklüğünde beyaz alanlar pamukçuğun tipik lezyonlannı oluşturur. Lezyonlar özellikle başlangıç evresinde seyrek ve küçük olduğundan, gelişen bu mantar kolonileri beslenme sonrasında dil kenarları ve dişetlerinde kalmış süt kesmikleriyle karıştırılabilir. Ama pamukçuk odakları temizlenmeye çalışılırsa ağız mukozasına sıkıca yapıştıkları ve bulunduklan yerlerden ayrılmadıkları görülür. Pamukçuk lezyonlan ağrılı değildir. Ağıziçiyle sınırlı kalan bir enfeksiyon ağır sorunlara yol açmadan geçebilir. Ama bazen mukoza şişliği ve kolonilerin genişlemesi hafif bir ağrıya yol açar. Bu ağrı özellikle bebek meme emerken dil ve yanakların memeye yaslanarak baskı altında kalması sonucu artar. Ağrı duyan bebek ağlar ve çoğu zaman meme almayı istemez. Bu dolaylı etki bebeğin daha az beslenmesine, genel durumunun daha da bozulmasına ve mantarların gelişmesine uygun bir ortam hazırlayarak lezyonların yaygınlaşmasına sebep olur. Hastalığın giderek ağırlaşan sonuçlarını engellemek için hemen tedaviye geçilmeli ve lezyonların yaygınlaşması engellenmelidir.

Tedavisi

İlaçlar günümüzde pamukçuğa karşı yaygın biçimde kullanılmaktadır. Pamukçuğun tedavisi oldukça basittir ve geç kalmadan başlatılan tedavi hızla etkisini gösterir. Tersi durumlarda lezyonlar genişler; yutak, solunum yolları ve sindirim sistemini de içerebilecek ölçüde yaygınlaşır. Tedavisi çok kolay olan pamukçuğun ağır ve tehlikeli durumlar oluşturmasına fırsat tanımak gerçekten çok büyük bir hatadır.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 14:48
  1. Ağrı
  2. pamukçuk
  3. dil lezyonları
  4. tedavi
  5. bebek

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