Bebeğinizi uyutmak için kurallara uymalısınız



Kural 1: Çocuğunuz her gün aynı saatlerde yemek yediği gibi aynı saatlerde uyusun. Gündüz uykuları da aynı saatlerde olsun gece uykusu da. Böyle bir ritm sadece uykusunun düzeni için değil, genel anlamda sağlığı için de önemlidir. Çocuklar uyumak için asla akşam saat 8’i geçirmemeli.. Geç yatmak ve geç kalkmak vücudumuzun doğal ritmine engel olmaktır. Bu dengeyi bozmak, bedenimizi pek çok sağlık problemine meyilli hale getirir. Bu durum bilhassa çocuklar için geçerlidir.

Güneş battığı zaman beyin epifizi melatonin salgılamaya başlar. Geceye doğru yaklaştıkça melatonin oranları gittikçe artar ve sabaha karşı 3-4 saatlerinde maksimum seviyeye ulaşır. O saatten sonra yavaş yavaş azalmaya başlar. Şafakla beraber 0’a yaklaşmış olur. Geç yattığımız zaman bu hassas döngü zarar görür. Geç yatıp geç kalkmak ya da 8 saat uyumak durumu kurtarmaz çünkü denge çoktan hasara uğramıştır. Beyin epifizinin işlevi bozulmuş, vücut gereksiz bir yük altına sokulmuştur. Bu durumun sürekli olması halinde iç organlar da baskı görmeye başlar.

Kural 2: Anneler yılandan korkmaz çocuğun üşümesinden korktuğu kadar. Gelin görün ki çocuğun temiz hava almadığı için hastalanma ihtimali üşüyüp hasta olma ihtimalinden çok daha yüksek. Havaya uygun olarak giydirip çıkardığınız sürece hiçbir şey olmaz, merak etmeyin.

Ayrıca soğuk korkusuyla kapalı tutulan evler tabiri caizse, bayatlar! Bu da kişinin uykuya dalmasını zorlaştırır.

İnsomnia (uykusuzluk problemi) yaşayan insanların çoğu kış aylarında bu şikayetle uzmanlara başvuruyor. Bırakın çocukları, biz yetişkinler bile evdeki havasız ortam yüzünden uyumakta zorluk çekebiliriz.

O halde çocuğu mutlaka hergün kısa süreli bile olsa dışarı çıkın ve evinizi yaz kış demeden havalandırın.

Kural 3: Çocuğun hareket etmesi sadece iyi uyuması için değil, kuvvet kazanması, fiziksel gelişimi ve genel anlamda sağlığı için de çok önemlidir. Son yıllarda oldukça yoğun biçimde karşımıza çıkan “sağlığınız için spor yapın” kuralı çocuklarımız için de geçerlidir.

Doğumundan emeklemesine kadar olan süre içerisinde sürekli masaj yapın. Kollarını bacaklarını çalıştırın. Emeklemeye başlayınca kendi masajını kendi yapar hale gelir zaten. Çocuğunuzu hareket etmeye yönlendirmenin bir yolu onu mümkün olduğunca az kucağınıza almaktır. Bırakın yerde yatsın, oyun halısında oynasın, oyuncaklarıyla otursun, uzanmaya ulaşmaya çalışsın, yuvarlansın, kendi kalkmaya, doğrulmaya uğraşsın...



Unutmayın ki fiziksel aktivite çocuğun sadece vücudunu değil beynini de geliştirir.

Tabii “çocuğu kucağınıza almayın” demek çocuğu kucaklamayın demek değil. Sevginizi onu taşımadan da göstermeniz pekala mümkün.

Kural 4: Bizler nasıl uyku saati geldiğinde oturduğumuz yerden kalkıp direkt yatağımıza gitmiyorsak çocuklarımızdan da bunu beklememeliyiz. Uykudan önce bir rutin oluşturmak, yatma saatinin yaklaştığına dair bir mesaj verir çocuğa. Böylelikle içinde bulunduğu hareketli ve eğlenceli ortamdan yavaş yavaş uzaklaşmaya alıştırır kendini. Şöyle bir örnek program uygulayabilirsiniz:

7:00 banyo

7:10 pijama giyme, hazırlanma

7:15 diş fırçalama

7:20 uyku öncesi masal

7:25 ninni

7:30 yatak

Kural 5: Bazı çocukların bağımlılık geliştirdiği bir oyuncak arkadaşı vardır. Bu her zaman bir oyuncak olmak zorunda değildir; bir battaniye ya da emzik de olabilir. O olmadan uyumayı reddederler. Eğer sizin bebeğinizin böyle bir bağımlılığı yoksa edinmesi için yardımcı olmanızda bir sakınca yok. Çünkü bu tip oyuncaklar çocuğun rahat uyuması için çok yardımcı olurlar.