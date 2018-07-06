Bebeğinizi sakın sallayarak uyutmayın!

Geçmişten günümüze dek pek çok ebeveyn bebeğini sallayarak uyutmaktadır. Fakat bu en yaygın hatalardandır!

Bebeği sallayarak uyutmak onun sağlığını riske atıyor. Çünkü iç kulakta dengeyi kontrol eden içi sıvı dolu yarım daire şeklinde bir bölüm vardır. Bu bölüme vestibüler labirent denir. Bebek sallanırken gözler sabit bir noktaya odaklanır ve vestibüler labirentteki hücrelerin sallantı uyarıları vermesiyle baş dönmesi hisseden bebek uykuya geçer. Bu da bebeğin uykusunu sersemlik hissiyle almasına neden olur.

Ayrıca sallanmak bebekte beyin hasarlarına ve beyin kanamasına neden olabilir.