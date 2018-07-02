Bebeğiniz ne zaman oturabilecek?

Bebekler 4. aylarına geldiklerinde birinin kucağındayken sırtından destek alıp oturabilir. Fakat anneler oturma alıştırmalarını bu evrede uzun süreli yapmamalıdır.

6. ayına gelen bebekler destek almadan oturabilirler. Fakat bazı bebekler için oturabilme becerisi 7. ve 8 ayda tamamlanır. Bu yüzden bebeğiniz 6. ayına gelmiş ve hala oturamıyorsa endişelenmemelisiniz.