Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu?

RİSKLİ BEBEKLERDE ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Bebekler üç yaşına kadar bütün gelişim alanlarında (hareket, zihinsel, dil, sosyal, duygusal ve fiziksel) gibi çok hızlı yol kat ediyor. Bu dönemlerde kazanılan beceriler ise yaşamın diğer dönemlerin temelini oluşturuyor. Gelişim açısından risk taşıyan bebekler Erken Müdahale Programı sayesinde ihtiyaçları belirlenerek, temel becerileri kazanmalarına yönelik destekleniyor.

Soruna erken adaptasyon önemli

Her alanda olduğu gibi riskli bebeklerde de erken tanılama büyük önem taşıyor. Riskli bebeklerde gelişimsel bozukluklarının mümkün olduğunca erken dönemde tespit edilmesi, uygun müdahale, rehabilitasyon ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesi ve desteğe başlanması için bebeklere uygulanan gelişimsel değerlendirmelerle uzmanın deneyimi ve gözlemi çok önemlidir. Yapılan değerlendirmeler bebek ve çocuğa özel, etkili bir tedavinin planlanması ve uygulanmasına olanak sağlıyor. Erken Müdahale Programı, ailelerin bebeğine en erken dönemde adapte olmalasını sağlarken, erken bilgilendirilmesi sayesinde bebeğine göstereceği ilgiyi olumlu yönde artırır, bu da bebeğin hızlı gelişimine katkı sağlıyor.

NE ZAMAN BİR UZMANA BAŞVURULMALI

2 AYLIKKEN

Yüksek seslere tepki vermiyor, ellerini ağzına getirmiyor, hareket eden nesneleri izlemiyor, yüzüne baktığınızda gülümsemiyorsa;

4 AYLIKKEN

Hareket eden nesneleri izlemiyor, insanlara gülümsemiyor, başını tam tutamıyor, cıvıldama gibi veya değişik sesler çıkartmıyor, nesneleri ağzına götürmüyor, ayakları sert zemine bastırıldığında ayakları ile kendini itmiyor, gözlerini tek tek veya birlikte tüm yönlerde hareket ettirmekte zorlanıyorsa;

6 AYLIKKEN

Yakın mesafedeki oyuncaklara uzanmaya çalışmıyor, ebeveyn veya kendisi ile ilgilenen kişilere duygusal hiçbir tepki göstermiyor, çevresindeki seslere tepki vermiyor, nesneleri ağzına getirmekte zorlanıyor, bez bebek gibi çok gevşek görünüyor, ünlü sesli sesler (ah, eh, oh) çıkartmıyor, herhangi bir yöne doğru yerde dönmüyor, kahkaha ile gülmüyor veya bağırma gibi sesler çıkartmıyor, sert kasları ile sıkı görünüyorsa;

9 AYLIKKEN

Destekle ayaklarına yük vermiyor, yardımla oturamıyor, konuşamıyor (mama, baba, dada gibi basit kelimeler), öne-arkaya sallanmayı içeren oyunları oynamıyor, ismine tepki vermiyor, tanıdık kişileri fark ediyor gibi görünmüyor, işaret ettiğiniz yöne doğru bakmıyor, oyuncakları elden ele geçirmiyorsa;

1 YAŞINDAYKEN

Emeklemiyor, yardımla ayakta duramıyor, sakladığınızı gördüğü nesneleri aramıyor, işaret parmağı ile gösterme yapmıyor, kafasını öne arkaya veya yanlara sallama gibi jestleri öğrenmiyor, anne veya baba gibi tek kelimeler söylemiyor, daha önce kazandığı becerileri kaybediyorsa…