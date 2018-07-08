Bebeğiniz dünyaya gelmeden kan grubunu öğrenmeniz mümkün!

Koru Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Perinotoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhittin Tamer Mungan anne karnında bebeğin kan grubunun öğrenilmesinin klinik yararları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Mungan, "RH negatif anne ile RH pozitif babanın evliliklerinde, bebeğin RH pozitif olması ve sonuçta yeni doğanın hemolitik hastalığı, bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, pratikte bu şartlara yatkın tüm gebelere 28-30. gebelik haftasında koruyucu anti RH globulin uygulanması yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Bir kan ürünü olan anti RH globulinin, aynı zamanda kan ürünleri ile bulaşan bazı hastalıklarında geçişinde etkili olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Mungan, “Öte yandan, maliyet açısında da bir sisteme bir yük getirmektedir. Dahası olguların yüzde 40'da gereksiz bir uygulama olarak rutin yapıldığı da, izlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde, anne karnın dan fetal DNA izolasyonu ile fetal RH tayini yapılabildiğini belirten Mungan, gebelik sürecinde maruz kalınan travmalar, kanamalar ve diğer bazı durumlarda, olası immünizasyona karşıda koruyucu amaçlı Anti D globulin uygulaması ile hem maddi, hemde kan ürünleri uygulaması nedeni ile, bazı hastalık geçişlerinde risk artışı söz konusu olabildiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Mungan, fetustan anne kanına karışan DNA pragmanlarının, kısa sürede yıkıldığından, o an için tesbit edilen RH DNA fragmanlarının, mevcut gebelik ile ilişkili olduğu, önceki gebeliklerin bir bakiyesi olmadığını da gösterdiğini ifade etti.

Özellikle gebeliğin 5'inci haftasından itibaren, anne kanında bebek RH grubu ile ilgili tespitin yapılabileceği metodların pratik uygulamalara girdiğini anlatan Prof. Dr. Mungan, testin maliyeti ve sosyal güvenlik sistemi kapsamında geri ödenmemesinin, bir sorun oduğunun altını çizdi. Mungan, “Uzun dönem maliyet ve risk analizleri yapılıp, bu testlerin bir miktar ucuzlaması da sağlanırsa, pratiğe yakın zamanda gireceği öngörülmektedir" diye konuştu.

Bu tip sorunları olan gebeliklerde, bu yöntemle ilgili bilgilendirmenin aileye yapılmasının önemine değinen Prof. Dr. Mungan, “Özellikle, bu yeni yöntemlerin aile bilgisine de sunulması, hekim-hasta işbirliği ve gebelik yönetiminde katılımcığı da, sağlayacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Mungan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu amaçla, risk taşıyan annelerde, 5'inci haftadan sonra, anne kanında Fetal RHD belirlenmesi mümkündür. Bu uygulama ile, uyuşmazlık riski olan olguların, takipten dışlanması, gereksiz Anti D RH globulin uygulanmaması, olası kan ürün enjeksiyonlarına bağlı komplikasyonların önlenmesi ve özellikle risk taşıyan gebelerin belirlenerek, özelleştirilmiş takip protokolleri ile sorunsuz takibi mümkün olabilecektir."