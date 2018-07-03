Bebeğiniz diş çıkarıyorsa...

Diş çıkaran bebeklerin diş etleri hassas olur. Bu yüzden onlara katı değil püre tarzında yiyecekler vermelisiniz.

Sizlere hem bebeğinizin seveceği hem de kolaylıkla yiyeceği bir tarifimiz var...

10 tane bebe bisküvisinin üzerine göz kararı labne peyniri ve dövülmüş ceviz, fındık ekleyip bir tatlı kaşığı bal koyalım. Daha sonra üzerine ısıtılmış 1 çay bardağı sütü dökelim ve bu karışımı ezelim. Daha sonra çocuğunuza yedirebilirsiniz.

Çocuğunuz 1 yaşından küçükse içerisine bal eklememlisiniz.