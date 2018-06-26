Bebeğiniz biberon bağımlısıysa...

Çeşitli nedenlerle anne emziremiyorsa zorunlu olarak biberona başlanabilir. Prematürelerde veya erken dönemlerde, kadeh biberonlar emme şaşkınlığı olmayacağı için tercih edilir. Her zaman öncelikle anne göğsünden emzirmeye başlanıp, ancak zorunluysa biberonla takviye yapılmalıdır. Biberon olabildiğince anne göğüs ucuna benzer başlıklı olmalıdır. Yaşına uygun biberon başlığı kullanımı ile bu olumsuzluklar azaltılabilir. Ayrıca biberonla beslerken tıpkı emzirmede olduğu gibi kucakta ve başı daha yukarıda tutarak beslemek idealdir. Böylece kulakla ilgili sıkıntılara yol açılması önlenir. Özellikle gece yatarken eline biberon vermek çocuğa yarardan çok zarar verir.

BİBERON BAĞIMLILIĞININ GETİRDİĞİ SORUNLAR NELER?

Çocukların 18 aya kadar emme gereksinimi vardır. Biberonun bağımlılığı da yüksek olduğu için başlandığında bırakılması hem çocuk hem aileler için genellikle sorun olur. Bebekler biberon emerek uyuduğunda ve her uyanmada yeniden biberon kullanıldığında diş sağlığı için ciddi sakıncalar doğurur. Süt tek başına genellikle zararsız olabilirken, içine eklenen şeker, bal gibi katkılar gece boyu diş üstünde kalır ve ağız içi bakterilerle birlikte hızla çürüklere neden olur. Ayrıca sürekli biberon (veya emzik) emmek; bunlar ağızdayken uykuya dalmaya, dişlerde yapısal bozukluklara ve üst çenede öne doğru çıkıklığa neden olabilir. Ortodontik sorunlar yaratabilir.

BİBERON NE ZAMAN VE NASIL BIRAKTIRILMALI?

Eğer biberona başlanmışsa bırakma yaşı 1'dir. Daha uzun kullanım, bağımlılığın artmasına neden olur ve bırakmak zorlaşır. Herhangi bir nedenle uzuyorsa hedef en geç 2 yaş olmalıdır. Bu süreçte çocuk bardak kullanmaya özendirilmeli, bardaklar sevdiği karakter veya desenlerde olmalıdır. Çocuğun zorluk çıkarmaması için 1-2 ay öncesinden ona bırakması gerektiği anlatılmalı, bırakma zamanı kafasında netleştirilmelidir. Örneğin; doğum günü pastasını üfleyince veya tatilden dönünce gibi zamanları, bırakma zamanı olarak vurgulayıp, dişleri için sakıncalarını anlatarak, çürük dişlerin nelere neden olabileceğini hikayelerle, resimlerle canlandırarak, bırakma sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Aslında iyi ve kararlı anlatıldığında çocuklar maksimum iki-üç gün içinde bırakır ve sorun yaratmaz. Daha zor olan, annenin çocuğunun büyüdüğünü kabullenebilmesidir. Yapılmaması gereken en önemli hata, bırakma sürecine girdikten sonra değişik nedenlerle tekrar başlatmaktır. Bu durumda bıraktırma çok zor olur. Önce annenin net karar vermesi, bunu çocuğuna ayrıntılı anlatması, koyduğu hedef tarihi geldiğinde de kararlı bir şekilde uygulaması, sorunsuz biberon ayrılığında genel kurallardır.