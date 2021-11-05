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Gündem Bebeğini mezarlığa gömmüştü! O anneye olay yerinde böyle keşif yaptırıldı
Gündem

Bebeğini mezarlığa gömmüştü! O anneye olay yerinde böyle keşif yaptırıldı

Adıyaman’da, iki günlük bebeğini mezarlığa diri diri gömerek ülke genelinde infiale sebep olan anne ve anneanneye, yoğun güvenlik önlemleri altında mezarlıkta keşif yaptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 16:17:00 - 2021-11-05 16:21:40
Bebeğini mezarlığa gömmüştü! O anneye olay yerinde böyle keşif yaptırıldı

24 Eylül 2021 tarihinde Adıyaman'da 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı. Anne ve anneanneye yoğun güvenlik önlemleri altında mezarlıkta keşif yaptırıldı.

1,5 aydır cezaevinde

Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış ve tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 1,5 aydır cezaevinde kalan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Adıyaman’a getirildi.

Adıyaman Eski Belediye Mezarlığında yapılan kontroller sonrası mezarlığa getirilen Gülçin E. ve Ülkü E., burada olayı nasıl gerçekleştirdiklerini adeta yaşayarak tek tek hakime anlattı. Yaklaşık 2-3 saat süren keşif sonrasında Gülçin E., ve Ülkü E., yeniden cezaevi aracına bindirilerek kaldıkları cezaevine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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