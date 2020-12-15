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Dünya Bebeğini emzirirken öldürdü
Dünya

Bebeğini emzirirken öldürdü

Bebeğini uyuşturucu kullandıktan sonra emziren anne, cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:36:00 -
Bebeğini emzirirken öldürdü

ABD'nin Louisiana eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

New Orleans'ta 31 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Autumn Blansett, emzirdiği kız bebeğinin ölümüne yol açtı.

Uyuşturucu aldıktan sonra emzirdi

Bebeğin tepkisiz kalmasının ardından sağlık ekiplerinin eve çağrıldığı belirtilirken, bebeğin öldüğü kaydedildi.

Mirror'ın haberine göre, bebeğin annesi Blansett, yaşananlar üzerine tutuklandı. Bebeğin, ölümcül dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtiraf etti

Blansett sorgulama sırasında, bebeğini emzirmeden önce uyuşturucu aldığını itiraf etti. Polisin, evde yaptığı aramada uyuşturucu bulduğu aktarıldı.

Hakim karşısına çıkacak

Kızını öldürme suçundan mahkemeye çıkması beklenen uyuşturucu bağımlısının duruşma tarihi henüz belirlenmedi.

Bu tür olayların, ABD'de ilk kez yaşanmadığı anımsatıldı.

 

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