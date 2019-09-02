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Bebeğini boğup bahçeye gömdü

Rusya'da bebeğini boğarak öldüren anne o anları, "Ona yemek alacak param yoktu. Artık bir daha hiç aç olmayacağını söyledim" diye anlattı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:29
Bebeğini boğup bahçeye gömdü

Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nde yaşayan 2 çocuk annesi Yuliya Habirova (28), bundan dört gün önce polisi arayarak bir yaşındaki erkek bebeğinin kaybolduğunu söyledi.

"Açlık çektiği için öldürdüm"

Hemen harekete geçen güvenlik güçleri, şüpheli buldukları anneyi sorguya çekti. Bunun üzerine Habirova, çocuğunu ‘açlık çektiği için’ iple boğarak öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Annenin gösterdiği yeri kazan ekipler, bebeğin battaniyeye sarılmış cesedine ulaştı.

"Yemek alacak param yoktu"

Polis eşliğinde olay yerinde yapılan tatbikatta hıçkırıklara boğulan anne, “Bir daha hiç olmaması için, bir daha ağlamaması için yaptım. Ona yemek alacak param yoktu” dedi. Rus medyası, kadının eşinin bir süre önce evi terk ettiğini, kadının oğlu ile yaşamakta olduğunu yazdı.

Rus basınına konuşan komşular, olay sırasında evde olan Habirova’nın beş yaşındaki kızının, psikologlara yaşananları anlatırken, “Annem o gün içki içmişti, kardeşimse çok ağlıyordu, bir anda ağlaması kesildi” dediğini aktardı.

 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:29
  1. Rusya

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