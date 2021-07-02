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Gündem Bebeğini arabadan düşürdü bir de üstüne bastı! Dalgınlığın böylesi…
Gündem

Bebeğini arabadan düşürdü bir de üstüne bastı! Dalgınlığın böylesi…

Küçükçekmece'de kaldırımdan yola inen yabancı uyruklu anne bebeğini arabasından düşürdü. Bebeğin düştüğünü fark etmeyen kadın, arabayla üstünden geçti. Dalgın anne çocuğun düştüğünü, üstüne basınca fark ederken, o anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 12:23:00 -

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde yabancı uyruklu anne, arabaya koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi.

DHA'nın haberine göre, arabada kemeri bağlanmayan bebek, yola düştü. Bebeğin düştüğünü görmeyen anne hem bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti. Bebeği yerden kaldıran kadın, onu hastaneye götürdü. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Üzerinden geçmek zorunda kaldı"

İş yerinin önünde yaşanan olayı anlatan Adnan Poyraz, "Sabah saatlerinde Suriye uyruklu bir kadın kaldırmadan geçmek istedi. Bebek arabasının kelepçelerini bağlamadığı için çocuk yere düştü. Fark etmemişti. Bu nedenle üzerinden geçti. Çocuğu ardından alıp hastaneye götürdü. Çocuğun durumunda bir şey yok." dedi.

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