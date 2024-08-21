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Dünya Bebeğin oyuncak sanarak ısırdığı yılan öldü
Dünya

Bebeğin oyuncak sanarak ısırdığı yılan öldü

Yeniakit Publisher
2024-08-21 11:07:00 -
Bebeğin oyuncak sanarak ısırdığı yılan öldü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bebeğin oyuncak sanarak ısırdığı yılan öldü.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Rajauli bölgesinde 1 yaşındaki bebeğin ailesi, çocuklarının oyun oynadığı esnada gördüğü ve oyuncak sandığı yılanı ısırdığını söyledi.

Yılanın öldüğünü belirten aile, olayın ardından bebeğin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.

Küpten yılan çıktı! Kazı alanında panik anları

Hindistan'ın Bihar eyaletinde temmuzda, zehirli yılan tarafından ısırılan bir kişi bu duruma öfkelenmiş ve yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürmüştü.
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Yorumlar

Uğur

Yılan insanı ısırmamış, insan ve hem de bebek yılanı ısırmış. İdeal bir haber.
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