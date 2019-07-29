Bebeğin oto koltukta uykuya dalması sağlıklı mı?

Bebekler anne karnında bir işleyiş ve sıkışıklık içerisindedirler. Annenin sindirim sistemini, kalp atışlarını, nefes almasını ve hareketlerini hisseder.

Anne karnındaki bebeğin açıcından baktığınızda, anne her zaman hareket halindedir. Yürür, gezer, nefes alır. Gece uyuduklarında dahi vücut içerisindeki sesler bebek tarafından hissedilir. Bebek de bu aşamada sistematik seslerle gelişimine devam eder.

Bebek arabaya bindiğinde, anne karnındaki gibi koltukta sıkıca bağlı olur. Arabanın sistematik sesleri de alışık olduğu seslerle benzerlik gösterir. Haliyle bebek de güvenli bir ortamda, alışkın olduğu gibi uyuya kalır.

Bunlara bağlı olarak bebeğinizin uyku eğitimini sessiz bir ortamda vermeyin. Çünkü geldiği ortam bu değildi ve ikinci bir alışkanlık için oldukça zorlanacaktır. En azından öğle uykularında bu hassasiyeti geliştirebilirsiniz.

Bebekler oto koltuğunda uyuduğunda neye dikkat edilmelidir?

- Çocuğunuzun sıkışık bir vaziyette olduğunu unutmayın. Rahat olduğuna emin olsanız da bebeklerin uzun süre, aynı pozisyonda, oturur şekilde kalması pek de sağlıklı değildir.

- Çocuğunuzu sürekli kontrol etmelisiniz. Özellikle yaşına girmemiş çocuklarla uzun yolculuğa çıkmamaya özen gösterin. Çünkü oto koltukta bebeklerin oksijen seviyesi azalır.

- Bebekler özellikle ilk birkaç ay başlarını kontrol edemediklerinden, uykuya daldıktan sonrası için önlemler almalı, dikkat etmelisiniz.

- Bebeğiniz uyuyup yolculuğun sonuna geldiğinizde, aniden uyandırmak yerine, kucağınıza alarak yerine yatırmayı tercih edin. Oto koltuğuyla eve taşımak doğru bir seçenek değildir.

- Kış mevsiminde, bebeğe çok kalın kıyafetler giydirip, bir de üzerine kemerle sıkıştırmamaya özen gösterin.