Çocukları ağlatmadan uyku eğitimi nasıl verilir?

Bebeklik döneminde oturtulmamış bir düzenle uyuyan çocuklar ilerleyen zamanlarda hem kendileri, hem de ailelerini zorlamış oluyorlar.

Uyuma saatleri nasıl belirlenmeli?

Uyuma saatleri belli bir düzen içinde ve sistematik olarak ayarlanmalıdır. Çocuk her sabah istikrarla aynı saatte kaldırılmalı ki, bunu bir alışkanlık haline getirip o düzene ayak uydurabilsin. Aynı şekilde yatış saatleri de belli bir düzende olmalıdır. Çocuğunuzu zorlamadan, bağırmadan ve rencide edici konuşmadan kararlı bir şekilde yol gösterin.

Uykuya nasıl geçilmeli?

Çocuğunuzu uyku içi yönlendirdikten sonra, onunla birlikte harekete geçip banyoya gidin. Kurduğunuz düzen ve periyotları takip ederek, çocuğunuzla dişlerinizi fırçalayın ve odaya geçin. Bu evre sancılı geçiyorsa, istikrarınızı koruyarak her gün aynı tekrarı yaparak alışkanlık kazandırmalısınız.

Ardından odasına gittiğinizde iletişimi koparmadan bir hikaye okuyarak vakit geçirin. Ardından minik bir sohbet ve aklında kalanlara dair cevapşarı verdikten sonra uyuması için ona izin verin. ''Hadi'' demeyin. Uyumasına fırsat verin.

Belli bir düzen kurulup, bu düzene de istikrarlı bir şekilde ayak uydurduğunuzda çocuğunuz, durumu yapması gerektiğini kavrayacaktır. Eğer bir kere bu istikrarı kırıp tölerans verirseniz, bir diğer uyku saati daha sancılı geçecektir. Fakat bu, zorla bir şeyler yaptırmak gerektiği anlamına gelmiyor. Sakinlikle ve sükunetinizi koruyarak bu durumun üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Sağlıcakla kalın..