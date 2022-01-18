Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki; 3 yaşına kadar televizyon izleyen ve bilgisayar oyunu oynayan çocukların dil gelişimi olumsuz yönde etkileniyor. erken dönemden itibaren bebekleri ile oynaması, ilgilenmesi, konuşması, mimiklerle ve taklit sesleri ile bebeğin işitsel ve görsel olarak dil gelişiminin desteklenmesi, bebeğin konuşması üzerinde olumlu etkiler bırakıyor. Uzun süre TV izlemenin görme problemleri, duruş problemleri ortaya çıkarabileceği göz ardı edilmemelidir.

Bebeğiniz ilk harf ve kelimeleri

Bebeğiniz ilk 2 ya da 3. ayında algılama sesleri olarak “p” “b” ve “ m” seslerini çıkarmaya başlar. Bu sesler dudakların bir araya getirilmesi ile kolayca çıkartılabildiği için ilk sırada yer almaktadır bebeğiniz kolaylıkla “pa” “ba” “ma” seslerini peşpeşe çıkarabilir.

Tam bir cümle kurmaya ne zaman başlar?

3 yaşlarında, çoğu çocuk konuşurken gramer olarak doğru cümleler kurmaya başlar.

Daha konuşkan bir ortamda veya daha çok diyalog dinlenebilen bir ortamda büyüyen bebeklerin 3 yaşına geldiğinde diğer bebeklere nazaran daha yüksek IQ seviyelerinde olduğunu biliyor muydunuz?

Bebeğin erken konuşması için ne yapmalı?