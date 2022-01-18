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Kadın - Aile Bebeğin erken konuşması için ne yapmalı?
Kadın - Aile

Bebeğin erken konuşması için ne yapmalı?

Daha konuşkan bir ortamda veya daha çok diyalog dinlenebilen bir ortamda büyüyen bebeklerin 3 yaşına geldiğinde diğer bebeklere nazaran daha yüksek IQ seviyelerinde olduğunu biliyor muydunuz?

Yeniakit Publisher
2022-01-18 10:53:00 - 2022-01-18 10:54:58
Bebeğin erken konuşması için ne yapmalı?

Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki; 3 yaşına kadar televizyon izleyen ve bilgisayar oyunu oynayan çocukların dil gelişimi olumsuz yönde etkileniyor. erken dönemden itibaren bebekleri ile oynaması, ilgilenmesi, konuşması, mimiklerle ve taklit sesleri ile bebeğin işitsel ve görsel olarak dil gelişiminin desteklenmesi, bebeğin konuşması üzerinde olumlu etkiler bırakıyor. Uzun süre TV izlemenin görme problemleri, duruş problemleri ortaya çıkarabileceği göz ardı edilmemelidir.

Bebeğiniz ilk harf ve kelimeleri 

Bebeğiniz ilk 2 ya da 3. ayında algılama sesleri olarak “p” “b” ve “ m” seslerini çıkarmaya başlar. Bu sesler dudakların bir araya getirilmesi ile kolayca çıkartılabildiği için ilk sırada yer almaktadır bebeğiniz kolaylıkla “pa” “ba” “ma” seslerini peşpeşe çıkarabilir.

Tam bir cümle kurmaya ne zaman başlar?

3 yaşlarında, çoğu çocuk konuşurken gramer olarak doğru cümleler kurmaya başlar.

Daha konuşkan bir ortamda veya daha çok diyalog dinlenebilen bir ortamda büyüyen bebeklerin 3 yaşına geldiğinde diğer bebeklere nazaran daha yüksek IQ seviyelerinde olduğunu biliyor muydunuz? 

Bebeğin erken konuşması için ne yapmalı?

  • Bebeğin dil gelişimini desteklemek için yapmamız gerekenler
  • Bebeğinizin çıkarttığı seslere tepki verin
  • Bebeğinizle sık sık konuşun
  • Bebeğiniz “ba””ma”gibi sesler çıkartıyorsa “Acıktın mı ?”Oyun oynamak mı istiyorsun?”Babanı mı özledin “gibi cümleler kurun.
  • Ona seslenirken “aşkım” “canım” yerine kendi ismi ile seslenin.
  • Bebeğinizin farklı sesler ve tonlar öğrenmesi için sesinizi değiştirin, taklitler yapın, farklı tonlarda konuşun.
  • Bebeğinizle konuşurken onun da cevap vermesi için bir süre bekleyin söylediklerinizi düşünsün ve cevap verebilecek zaman kazansın kısacası ona söz hakkı tanıyın.
  • Bebeğinize aldığınız oyuncaklar ve onunla oynadığınız oyunlar da konuşma sürecini büyük ölçüde etkiliyor.

 

 

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