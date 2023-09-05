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Dünya Bebeğin beşiğindeki yılan dehşet saçtı!
Dünya

Bebeğin beşiğindeki yılan dehşet saçtı!

Yeniakit Publisher
2023-09-05 17:03:00 -
Bebeğin beşiğindeki yılan dehşet saçtı!

Avustralya'da bir eve giren yılan, bebek beşiğinde yakalandı.

Avustralya'da bir eve giren yılan, bebek beşiğinde yakalandı.

Avustralya, Bodalla'da 4 çocuk annesi Allirra Lovelock, evin ön kapısından içeriye süzülen yılanı görünce şoke oldu.

Elmas pitonu olduğu öğrenilen yılanı görünce neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın kendini banyoya kilitleyip çığlık attı.

Komşuları kadının çığlığını duyup eve geldiğinde yılan bebek karyolasında gördü.

Yılan yakalanarak uzaktaki bir çiftliğe götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ELMAS PİTONU ZEHİRSİZ BİR YILAN

Zararsız bir yılan olmasına rağmen elmas pitonu görünüşüyle insanları korkutmayı başarabiliyor.

Bilimse aldı morelia spilota spilota olan elmas pitonlarının boyları 2 ila 3 metreye kadar uzayabiliyor.

Hali pitonuyla yakından akraba olan bu türün üzerinde krem ya da sarı renkte elmas şeklinde lekeler bulunuyor.

Genel kıyı şeridinde yaşayan bu sürüngenler nadiren ormanlık alanla sınırı olan banliyölerde de ortaya çıkabiliyor.

Zehirsiz olan tür kertenkele ve fare gibi küçük memelileri boğarak öldürdükten sonra yiyerek besleniyor.

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