Bebeğin altı nasıl değiştirilmelidir?

Bebeğinizin altını değiştireceğiniz en uygun zaman beslenme öncesidir. Bunun nedeni bebeğin, bezinin değişimi sırasında uyarılarak kendini aç hissetmesi ve bolca emmesidir. Ayrıca beslenme sonrası alt değişimi yaparsanız bebeğinizin midesi baskı göreceği için kusma gerçekleşebilir.

Alt değişimi sırasında temizleme ürünü olarak ıslak mendil kullanmaktan kaçınmak gerekir. İlle ıslak mendil kullanmak istiyorsanız bu mendilleri çeşmenin altında yıkayarak kullanmaya özen gösterin.

Temizleme işlemini rahatça yapabilmek için bebeğinizi yatağına yatırın ve altına mutlaka alt açma aparatı koymaya çalışın. Özellikle küçük bebeklerde kaka oldukça sıvıdır ve taşma ihtimali fazladır.

İlk olarak bebeğinizin ayak bileklerini tek elinizle yakalayarak poposu havaya kalkacak kadar kaldırın. Diğer elinizi temizleme işlemi için kullanın.

Bebeğinizin eski bezini yavaşça açın ve bebeğinizin kakasını bezin ön kısmıyla almaya çalışın. Bezi önden arkaya doğru hareket ettirin. Bu hareket tek hamle olmalı, bir daha bezi geriye doğru hareket ettirmeyin. Bu sayede kakanın büyük bölümünü almış olursunuz.

Bu aşamadan sonra ılık suyla ıslattığınız pamuk parçalarıyla bebeğinizin alt kısmını önden arkaya silin. Pamuğu tek harekette kullandıktan sonra değiştirmelisiniz.

Bu noktadan sonra yeni bezi koyarak yan bantlarını fazla sıkmamaya özen göstererek kapatın.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.