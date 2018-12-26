Bebeği giydirirken...

Bebeklerin cildi çok hassas olduğundan sentetik veya yünlü giysiler bebeğin cildini tahriş edebilir, bu yüzden pamuklu veya penye giysiler kullanılmalıdır.

Bebek vücut ısısını 36–37,5 (ideali 36,5-37 arası) derece arasında tutulacak şekilde mevsiminde ve oda ısısına göre uygun kalınlıkta (ne ince, ne de kalın) giydirilmelidir. Bebeğin fazla giydirilmesine lüzum yoktur ve aşırı giyim bebeğin ısı dengesini bozar.

Bebeğin ısınıp ısınmadığını anlamak için ellerini ölçü olarak almak doğru değildir, çünkü bebeklerin dolaşım sistemi yeterince olgunlaşmadığından el ve ayakları vücudunun diğer yerlerinden daha soğuktur.

Bebeğimiz her hapşırdığında üşüdüğünü düşünmemeliyiz. Güneş ışığına tepki veriyor veya burnunu temizliyor olabilir. Bebeğinizin üşüdüğünden şüpheleniyorsanız elinizin tersiyle bebeğinizin ensesini, kollarını ve giysilerin altında kalan bölgeleri kontrol edin.

Her türlü hava koşulunda öncelikle ısıtılması gereken yer bebeğin başıdır; bebeğin başı örtülmediğinde ısı kaybı fazla olur ve yeterli kadar saç olmadığı için üşür.

Her zaman yumuşak, kolay giydirilip çıkarılabilen ve düğme kullanılmayan giysiler tercih edilmelidir, çünkü bebekler düğmeleri yutabilir.

Ayaklarına mutlaka çorap, başına ise çok sıcak havalar hariç şapka giydirilmelidir. Sıcak havalarda bebeği gölgede tutmak gerekir. Sıcak havalarda gölgede bebekler herkesten daha fazla güneşlenmiş olur.

İlk 3-4 ay için pamuklu tulum giysiler tercih edilmelidir. 2-3 haftadan sonra zıbın yerine pamuklu atlet ya da kısa kollu badiler daha uygun olabilir.

Kıyafetlerin etiketleri kesilmeli, yetişkinlerinden ayrı yerde yıkanmalı ve özel bebek deterjanları kullanılmalıdır.

Ayrıca bebek giysileri giyilip çıkarılırken çok rahat olmalı, onun hiçbir hareketini kısıtlamamalıdır. Yakası geniş olan ve boyundan geçerken zorlanmayacak, kolları bol ve az miktarda kapama gerekenler tercih edilmelidir.

Kurdele, bağcık veya başka bir aksesuarı olan giysiler bebeğin boynuna dolanabileceği veya cildini rahatsız edebileceği için tercih edilmemelidir.

Bebeğe giysisini giydirirken yakasını ve boynunu iyice açmalı, giysiyi boyundan geçirirken mümkün olduğunca açmaya ve germeye çalışmalı ve kulaklarla buruna takılmasına engel olmalıyız.

Bebeğin giysilerini çıkarırken sırtını ve başını destekleyerek önce başı çıkarılır, sonra yakasını açılır ve yüzünden uzak tutarak kafasından sıyrılır.